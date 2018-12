Nowoczesna, PSL i UED prowadzą rozmowy na temat bliższej współpracy. W następnym tygodniu zamierzają wydać deklarację o chęci budowania szerokiej koalicji do wyborów do Parlamentu Europejskiego - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i przewodnicząca partii Unia Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka /Radek Pietruszka /PAP

Według informacji PAP, władze trzech ugrupowań: Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Unii Europejskich Demokratów prowadzą rozmowy na temat bliższej współpracy, a w następnym tygodniu zamierzają wydać deklarację o chęci budowania szerokiej koalicji do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Reklama

Choć na początku grudnia z klubu Nowoczesnej do klubu PO, który zmienił nazwę na Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, przeszło siedmioro posłów, politycy Nowoczesnej przyznają, że porozumienie z PSL i UED nie jest skierowane przeciwko ich dotychczasowemu koalicjantowi.

"To jest zalążek federacji klubów parlamentarnych, które będą działać na rzecz szerokiej koalicji w wyborach, będzie w niej miejsce także dla PO" - podkreślił rozmówca PAP.

Przykładem na zacieśnianie współpracy między trzema partiami w ostatnim czasie było dołączenie posła PSL-UED Jacka Protasiewicza do koła Nowoczesnej, dzięki czemu Nowoczesna znów ma klub w Sejmie. W minionym tygodniu, po odejściu siedmiorga posłów, klub Nowoczesnej przestał istnieć i stał się 14-osobowym kołem.

W jesiennych wyborach samorządowych Nowoczesna współpracowała z PO w ramach Koalicji Obywatelskiej.

W tym tygodniu szef klubu PO-KO Sławomir Neumann mówił w radiu RMF FM, że Platforma chce zbudować szeroki blok do wyborów do PE, który w ramach chadeckiej rodziny Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oparty będzie na fundamencie PO i PSL. Dodał, że namawia Nowoczesną, która należy do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - ALDE, do przejścia do EPP.

Aleksandra Rebelińska