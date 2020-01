Liczni politycy opublikowali życzenia noworoczne, w których odnieśli się do sytuacji politycznej, kondycji polskich mediów, a także do życia zawodowego i rodzinnego. Niektóre życzenia adresowali do konkretnych polityków.

"W nowym 2020 r. wszystkim Polakom, w kraju i za granicą, życzę 366 dobrych dni. Opozycji życzę choć trochę rozwagi, rządzącym kontynuacji dobrych decyzji dla obywateli, a hejterom - pod tym i każdym innym tweetem - więcej dystansu i szacunku dla innych. Do siego roku!" - napisał wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Życzymy sobie, aby w Nowym Roku zostały przywołane do opamiętania te media, które służą oszustom, kłamią i przedstawiają fałszywy obraz polityki, kultury i gospodarki" - napisał wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

W odpowiedzi poseł Sławomir Neumann (PO) stwierdził: "W nowym roku PiS chce wyrzucić Jacka Kurskiego z TVP! Noworoczne postanowienie, że przestaną kłamać! Widać że marszałek Terlecki grubo zaczął sylwestra".

Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk skierował życzenia noworoczne m.in. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zapewniając, że wzniesie toast również za jego zdrowie.

"Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie". W post scriptum Tusk dodał: "Po raporcie (szefowej MAK Tatiany - przyp. PAP) Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty".

Była premier, europosłanka PiS Beata Szydło wspomniała o dobrych wyborach i przyszłości Polaków. "Nadchodzący rok to bardzo ważny rok dla Polski i dla nas wszystkich. Niech każdy z naszych wyborów napawa nas dumą i skutkuje wspaniałą przyszłością dla Polski. Niech rok 2020 będzie pełen chwil, które przyniosą Państwu szczęście. Zdrowia, siły i domów pełnych radości!" - napisała.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wskazał na znaczenie dialogu. "Życzę wszystkim jak najwięcej pozytywnych, radosnych wydarzeń w 2020 roku. Obyśmy potrafili ze sobą rozmawiać bez względu na różnice poglądów, a w sprawach fundamentalnych dla Polski mówili jednym głosem".

"Błogosławieństwa Bożego, radości i pomyślności dla Państwa i całej rodziny, niech ten nowy rok przyniesie Wam jak najwięcej dobrych chwil. Sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym, spełnienia marzeń, nawet tych najbardziej skrywanych. Szczęśliwego nowego roku" - napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska).

Podobne życzenia złożył poseł Michał Szczerba (PO). "Kochani, szczęśliwego nowego roku 2020! Niech przyniesie każdej i każdemu zdrowie, pomyślność i nadzieję na lepsze jutro!" - napisał.

Z kolei poseł Dariusz Joński (Inicjatywa Polska) opublikował życzenia wraz ze zdjęciem, na którym jest z żoną Małgorzatą i córką Laurą w Radiu Łódź. "W nowym roku, nawet w czasie radiowych i telewizyjnych debat, na pierwszym planie zawsze musi być rodzina. Szczęśliwego 2020!" - napisał polityk.

Europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska) do życzeń dołączył swoje zdjęcie z porannej przebieżki. "Rok 2019 kończymy treningiem, a postanowienie na 2020 to więcej ruchu. A dla Państwa wszystkiego najlepszego, Błogosławieństwa Bożego i spełnienia marzeń w nowym 2020" - napisał b. wiceminister sprawiedliwości i b. szef komisji weryfikacyjnej ds. prywatyzacji.