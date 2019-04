Nowy komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

Minister Joachim Brudziński z dniem 25 kwietnia 2019 r. powołał inspektora Pawła Półtorzyckiego na stanowisko komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji - poinformowało w piątek MSWiA. Wcześniej był on pełniącym obowiązki komendanta CBŚP.

Zdjęcie ​Paweł Półtorzycki /Centralne Biuro Śledcze Policji /

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji ma 45 lat. Służbę w policji pełni od 1 września 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował prawo. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem.

Karierę w policji zaczął od stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP, gdzie później został jego naczelnikiem. Następnie został naczelnikiem Zarządu CBŚP w Olsztynie. Później trafił do Warszawy, zostając zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Takie informacje o nowym szefie CBŚP podaje portal gazeta.policja.pl.

Głównymi zadaniami CBŚP jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanej z aktami terrorystycznymi.

Jednostka, którą pokieruje Paweł Półtorzycki, zajmuje się przestępczość kryminalną, w tym m.in. zabójstwami, rozbojami, wymuszeniami rozbójniczymi, porwaniami dla okupu, terroryzmem, a także przestępczością narkotykową w tym produkcją, handlem i przemytem narkotyków. Do jej zadań należy również zwalczanie przestępczości ekonomicznej, np. prania pieniędzy, afer bankowych, giełdowych, korupcji.