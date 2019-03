W piątek wygasa członkostwo w Państwowej Komisji Wyborczej jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego. W Komisji zastąpić ma go sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Z kolei, jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, funkcję szefa PKW może objąć sędzia Zbigniew Cieślak.

Zdjęcie Sędziowie Wojciech Hermeliński i Zbigniew Cieślak /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Zgodnie z obecnym przepisem Kodeksu wyborczego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wskazywani są przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji.

Jędrejek w miejsce Hermelińskiego

W piątek 29 marca przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński kończy 70 lat. Hermeliński jest sędzią TK w stanie spoczynku, w związku z tym jego miejsce w Komisji zająć musi czynny sędzia TK lub w stanie spoczynku, wskazany przez prezesa Trybunału.

W połowie marca prezes TK Julia Przyłębska poinformowała o skierowaniu pisma do prezydenta, w którym wskazała sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa TK w PKW.

Hermeliński przyznał w rozmowie z PAP, że choć nie zna sędziego Jędrejka, cieszy się, że nie ma co do niego zastrzeżeń, że jest osobą powołaną do Trybunału Konstytucyjnego na miejsce już zajęte.

"Cieszę się, że za PKW nie będą ciągnąć się zarzuty przy podejmowaniu kolejnych uchwał przy udziale nowego sędziego, że bierze w nich udział osoba nieuprawniona" - powiedział Hermeliński. "Mam nadzieję, że sędzia Jędrejek szybko wdroży się w nowe obowiązki. Myślę, że sobie poradzi na nowej funkcji" - dodał.

Hermeliński wyraził też nadzieję, że w lipcu, kiedy 70 lat skończy inny członek PKW Janusz Niemcewicz (także sędzia TK w stanie spoczynku), na jego miejsce Julia Przyłębska również wskaże "sędziego, który w Trybunale nie zasiada na miejscu zajętym".

Sędziów w skład PKW powołuje prezydent w drodze postanowienia. Zgodnie z przepisami, uzupełnienie składu PKW musi nastąpić w ciągu 5 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej.

Zbigniew Cieślak nowym przewodniczącym PKW?

Dołączenie sędziego Jędrejka do składu PKW nie oznacza, że zastąpi on Hermelińskiego na funkcji przewodniczącego Komisji. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP wynika, że nowym szefem PKW może zostać sędzia Zbigniew Cieślak, który jako jedyny z obecnego składu wyraził chęć kierowania Komisją. Jeśli jednak jego kandydatura nie uzyska poparcia sędziów, kandydowanie na przewodniczącego Komisji rozważać ma obecny zastępca szefa PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

"Kierowanie PKW było dla mnie zaszczytem, szczególnie przy współpracy takich osób, jak obecni sędziowie" - powiedział PAP Hermeliński. Dodał, że dobrze pracowało mu się w Komisji, choć żałuje, że nie przeprowadzi tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także do Sejmu i Senatu.

Hermeliński mówił, że ze swojej kadencji w PKW bardzo dobrze będzie wspominał przede wszystkim wybory prezydenckie w 2015 r. "To była próba dla nas, nowego składu Komisji, także z uwagi na nowy system elektroniczny, który po wyborach samorządowych w 2014 r. trzeba było stworzyć od podstaw. To była naprawdę duża obawa, czy nowy system nie zawiedzie. Potem już odetchnęliśmy z ulgą" - wspominał.