W związku z morderstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w piątek o godzinie 17:00 rozpocznie się żałoba narodowa. Potrwa ona do godziny 19.00 w sobotę.

Zdjęcie Paweł Adamowicz /Wojciech Strozyk/ /Reporter

"Wszystkich proszę o właściwe uszanowanie żałoby" - napisał prezydent Andrzej Duda. W prezydenckim rozporządzeniu czytamy, że w urzędach, instytucjach i siedzibach organów oraz władz państwowych, a także samorządowych, flagi będą opuszczone do połowy masztu. Także media w czasie trwania żałoby narodowej mają uwzględnić potrzebę uczczenia pamięci Pawła Adamowicza.



O 17:00 z Europejskiego Centrum Solidarności wyruszy kondukt z trumną z ciałem prezydenta Gdańska. "Ruszymy trasą przez miasto, po drodze będziemy mijać ważne dla pana prezydenta miejsca" - powiedziała pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Pierwszym punktem na trasie będzie I Liceum Ogólnokształcące, które ukończył Paweł Adamowicz, dalej ulica Łagiewniki, Stolarska i Mniszki, gdzie prezydent się wychowywał i gdzie do dziś mieszkają jego rodzice. Później kondukt przejdzie obok pomnika króla Jana III Sobieskiego, ulicą Pańską, Węglarską, Kołodziejską i Piwną do Bazyliki Mariackiej. W Bazylice zostanie odprawiona msza święta i odbędzie się czuwanie.



Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Uroczystość rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.00. Transmisję z tej uroczystości będzie można śledzić także w największych miastach w Polsce na specjalnie przygotowanych telebimach.