Radio Maryja, jak co roku, organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. Ojciec Tadeusz Rydzyk w specjalnym komunikacie, zachęcającym do udziału w wydarzeniu, poprosił wiernych o datki na nowy telewizyjny samochód transmisyjny. Ma on zostać poświęcony właśnie na Jasnej Górze, a jego koszt to 5 mln zł.

"To już 28. nasza pielgrzymka. Teraz idziemy przepraszać za wszystkie przeciw Panu Bogu i naszej Królowej zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa, jakich w naszej ojczyźnie nie było nawet w czasach ateizmu komunistycznego" - powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

"Idziemy wszyscy, którzy kochają Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Polskę prosić, by jeszcze raz Matka Najświętsza uratowała Polskę i każdego: począwszy od dzieci i młodzieży, całą Ojczyznę i Polonię, przed potopem ateizacji i demoralizacji, jakich w tej chwili przeżywamy" - kontynuował.

Informując o programie pielgrzymki, o. Rydzyk powiadomił wiernych, że na Jasnej Górze odbędzie się poświęcenie nowego telewizyjnego wozu transmisyjnego.

"Dotychczasowy ma już 16 lat i przynajmniej 700 tys. km przebiegu. Wyposażenie do transmisji jest już bardzo zużyte. Samochód z wyposażeniem do transmisji kosztuje ponad 5 mln zł. To są duże pieniądze. To bardzo dużo dla nas, ale taniej już nie da się zrobić czegoś takiego. Na ten samochód musieliśmy wziąć pożyczkę. Dlatego także w tym roku, a może jeszcze bardziej niż w inne lata, prosimy o pomoc, o symboliczną "Różę" dla Matki Najświętszej - dla Jej radia, bo to jest Jej radio" - przekonywał redemptorysta.

Przekazał też szczegółowe wskazówki co do sposobu składania datków.

"Te ofiary składamy w małych namiotach pomiędzy namiotami Fundacji "Nasza Przyszłość", w małych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem i adresem dla podziękowania - równocześnie zaznaczenia, że ofiara doszła. Wkładamy je do skarbon dostosowanych do małych, a nie wielkich kopert. Nie wielkie koperty. Tej wielkiej koperty nie da rady włożyć do takiej skarbony, a nie chcielibyśmy, aby to było gdzieś z boku. Niech się to nigdzie nie zapląta. Niech dotrze pod właściwy adres" - poinformował.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 13-14 lipca. Pełny komunikat w tej sprawie o. Tadeusza Rydzyka można znaleźć na stronie Radia Maryja.