Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości [Na żywo]

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Dziś mija sto lat od tej daty. Zapraszamy na relację na żywo z uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Zdjęcie Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej numer 63 przy ulicy Grodzkiej w Szczecinie przygotowali 200-metrową biało-czerwona flagę na zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości / Marcin Bielecki /PAP

Donald Tusk złożył kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego. Oprócz niego jest też m.in. Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski i Bogdan Klich.



Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego zgromadziły się już osoby, które będą towarzyszyć przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi przy składaniu tam kwiatów.



O marszu mówił też rano w Polsat News Mateusz Morawiecki: "Będzie to marsz bezpieczny, a jednocześnie marsz pełen radości, bo niezależnie od tego, co różni prowokatorzy mogą zrobić, będzie to wielki, wielotysięczny marsz biało-czerwonych serc, flag i na pewno wielkiej nadziei na przyszłość".

"A jeżeli będą jakieś wybryki, no to cóż, to tak jak w każdym mieście w Polsce, w każdej miejscowości w Polsce, gdzieś może się coś zdarzyć, ale to nie znaczy, że to miasto Warszawa chociażby, czy Ostrołęka, jest cała niedobrym miastem" - podkreślił Morawiecki.

"Jeżeli jest jakiś wybryk, jakiś eksces, to tak trzeba to potraktować; a cały marsz będzie wielkim marszem biało-czerwonym, marszem wolności, marszem naszym - wszystkich Polaków, wszystkich do tego marszu zapraszam" - mówił premier.

Ostatecznie przedstawiciele strony państwowej i strony środowisk narodowych opracowali wspólny komunikat, w którym zapraszają wszystkich w niedzielę 11 listopada na godz. 14 na Rondo Romana Dmowskiego. Poinformowali także, że o godz. 15 przewidziane jest przemówienie prezydenta, a następnie marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego.

Na godz. 15 zaplanowano wspólny Biało-Czerwony Marsz pod hasłem "Dla Ciebie Polsko", organizowany pod patronatem narodowym prezydenta Dudy z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

To właśnie organizacja i przebieg tego marszu wywoływała najwięcej zamieszania w ciągu ostatnich dni. Po tym jak prezydent Warszawy zakazała Marszu Niepodległości organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ustalili, że 11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz" o charakterze uroczystości państwowej. Sąd jednak uchylił decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz. W efekcie wyglądało na to, że w niedzielę o tej samej porze i tą samą trasą przejdą dwa marsze.

Dopiero w nocy z piątku na sobotę strona rządowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wypracowali porozumienie w sprawie organizacji marszu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk "11 listopada odbędzie się wielki, wspólnotowy marsz, który uczci setną rocznicę odzyskania Niepodległości".

O godz. 14 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego - nadanych pośmiertnie 25 wybitnym Polakom "zasłużonym dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej".

Tuż przed godziną 9.00 prezydent złoży jeszcze kwiaty przy grobie śp. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. Później weźmie udział w mszy św. za ojczyznę.



Będzie też uczestniczyć w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas uroczystości w samo południe nastąpi wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". Planowane jest też wystąpienie Andrzeja Dudy.



Tymczasem premier Mateusz Morawiecki apeluje na Twitterze o wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Wieniec przed pomnikiem Witosa złożyli też przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednak bez lidera ugrupowania Władysława Kosiniak-Kamysza.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda (L) składa wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa / Radek Pietruszka / PAP

Zgodnie z planem prezydent składa teraz kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa.



Tuż po godzinie 8.00 prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalne obchody 100-lecie odzyskania niepodległości złożeniem wieńca przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Andrzej Duda złożył także kwiaty przy pomniku Romana Dmowskiego.

To niewielka zmiana wobec planu obchodów, który widnieje na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Według zamieszczonego tam programu prasowego prezydent powinien rozpocząć uroczystości od złożenia wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa (pl. Trzech Krzyży) o godzinie 8.15.