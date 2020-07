"Powstańczy czyn niesie przesłanie dla kolejnych pokoleń o bezcennej wartości, jaką jest wolność. O wolności nie wystarczy marzyć. Należy o nią walczyć" - mówił w piątek (31 lipca) biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podczas mszy, zorganizowanej w stolicy w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na zdj. biskup Józef Guzdek podczas mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Mszę św., która odbywa się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pod przewodnictwem biskupa Guzdka, koncelebrują bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej i Michał Janocha, bp pomocniczy diecezji warszawskiej.

Biorą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister obrony Mariusz Błaszczak, prezes PiS Jarosław Kaczyński, uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

"Potrzebne są jedność i współpraca"

W homilii bp Guzdek podkreślił, że pomimo upływającego czasu czyny powstańców "nadal są powodem podziwu i zdumienia". Dodał, że "powstańczy czyn niesie przesłanie dla kolejnych pokoleń Polaków o bezcennej wartości, jaką jest wolność". "O wolności nie wystarczy marzyć. Należy o nią walczyć i bronić jej, niejednokrotnie płacąc najwyższą cenę" - zaznaczył.

Hierarcha przypomniał, że "heroiczna, trwająca ponad dwa miesiące walka z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta była możliwa dzięki niezwykłej umiejętności współdziałania". "Godna podziwu była jedność żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, kobiet i mężczyzn, dorosłych, młodzieży i dzieci, duchownych i świeckich, harcerzy i harcerek. W pamiętnych sierpniowych dniach wszyscy stanowili jedną wielką rodzinę" - powiedział.

Według niego "dziś ojczyzna woła nie o daninę krwi i męczeństwo, ale domaga się naszej uczciwej pracy, poświęcenia i ofiary dla dobra wspólnego". "Pomyślności narodu i państwa nie jest w stanie zabezpieczyć nawet największy geniusz lub najlepszy sojusz. Nade wszystko potrzebne są jedność i współpraca" - ocenił duchowny.

Bp Guzdek zwrócił uwagę, że "warunkiem pomyślnej przyszłości narodu jest szukanie tego, co łączy". "Niech więc cierpliwy i rozważny dialog pomoże nam rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy w naszej ojczyźnie" - zaapelował.

Uczestnicy mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Ordery i odznaczenia dla powstańców

Oficjalne obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w czwartek (30 lipca).

W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z powstańcami warszawskimi. Głowa państwa wręczyła uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe.

Największa taka akcja w Europie

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.