1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Dziś mija 80. rocznica tych wydarzeń. W całym kraju zaplanowano szereg uroczystości. Zapraszamy na relację na żywo.

Zdjęcie Na zdjęciu niemiecki czołg na terenie Polski, zdjęcie z 6 sierpnia 1939 roku /AFP

"Jako prezydent Niemiec chcę zapewnić, że tego nie zapomnimy i że bierzemy na siebie tę odpowiedzialność"



Zdjęcie Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas porannych uroczystości na placu Legionów w Wieluniu / Roman Zawistowski / PAP

Reklama

"Te wszystkie niemieckie zbrodnie w Polsce powinny mieć swoje upamiętnienie także w Niemczech (...) Ślady tych zbrodni dotykają każdego Niemca" - dodał prezydent RFN



"Celem nie było zniszczenie tylko Wielunia, ale starcie z mapy Polski i jej kultury (...) Napad na Wieluń nie miał innego celu, jak wypróbowanie środków niszczenia" - mówił Frank-Walter Steinmaier.



"Stoję przed wami, przed tymi, którzy przeżyli i przed potomkami ofiar i jestem wdzięczny, i jest mi wstyd" - powiedział prezydent Niemiec.



"1 września rozpoczęło się piekło. Rozpoczęło się od Wielunia" - zaczął swoje przemówienie Frank-Walter-Steinmaier.



"Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć poległym!" - zakończył swoje przemówienie prezydent Polski.



Andrzej Duda powiedział, że to na prośbę Franka-Waltera Steinmaiera wspólne obchody 80. rocznicy wybuchu Ii wojny światowej odbywają się w Wieluniu.



"Ta rocznica jest wyjątkowa. Jestem przekonany, że przejdzie do historii dziejów przyjaźni polsko-niemieckiej" - dodał prezydent.



"Jest z nami prezydent RFN Frank-Walter Steinmaier. Czy myślicie państwo, że to łatwo przyjechać do tego miasta, które zostało tak bestialsko zniszczone? (...) Panie prezydencie - dziękuję! (...) To jest forma moralnego zadośćuczynienia"- powiedział Andrzej Duda.



"Może świat musiał przeżyć tę hekatombę, by odebrać lekcję (...) To wojna, która spustoszyła świat i o której nigdy nie zapomnimy. Bo nie wolno nam zapomnieć (...) by to, co stało się w Wieluniu nigdy się już nie powtórzyło" - mówił Andrzej Duda.



"II wojna światowa zaczęła się od zbrodni wojennej. Historycy mówią, że Wieluń miał pokazać, jak ta wojna będzie wyglądać, że nie będzie żadnych zasad" - podkreślił prezydent Polski.



"To tamten moment kończy II Rzeczpospolitą i kończy taką kulturową, etniczną, sąsiedzką długą historię" - powiedział Andrzej Duda.



"Kto mógł się tego spodziewać, że ta straszna wojna zacznie się od takiego aktu, aktu barbarzyństwa" - mówił prezydent.



"Mieszkańcy Wielunia nie mogli przewidzieć, że sąsiedzi zza zachodniej granicy przylecą bombowcami (...) i zarzucą bomby na miasto, w którym nie było wojska (...), które nie było przygotowane do obrony, że zaczną od szpitala" - powiedział Andrzej Duda przywołując wydarzenia z 1 września 1939 roku.



Jako pierwszy przemawia Andrzej Duda. Na początku przypomina historię Wielunia.



W Wieluniu niedługo rozpoczną się przemówienia prezydenta Polski i Niemiec.



Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda (C-L) oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier (C-P) podczas porannych uroczystości na placu Legionów w Wieluniu / Grzegorz Michałowski / PAP

Podczas uroczystości na Westerplatte, oprócz przemówień, odmówiona zostanie modlitwa za poległych. Zaplanowano też Apel Pamięci, a na zakończenie uroczystości nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

W uroczystościach na Westerplatte oprócz premiera udział biorą m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i szef MON Mariusz Błaszczak. Obecna jest delegacja z Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem na czele. W uroczystościach udział biorą także reprezentanci wielu polskich samorządów oraz 24 zagranicznych miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej Osaki.

Zdjęcie Pomnik Obrońców Wybrzeża podczas porannych uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte / Adam Warżawa / PAP

Równolegle na Westerplatte trwają obchody z udziałem premiera Matusza Morawieckiego.



Poranne uroczystości na Westerplatte, organizowane przez władze Gdańska, rozpoczęły się, zgodnie z tradycją dźwiękiem syren, tuż przed 4.45; o tej godzinie bowiem 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki (C) oraz dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. Jarosław Mika (P) i prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz (L) podczas porannych uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte / Adam Warżawa / PAP

Zdjęcie Przygotowania do porannych uroczystości na placu Legionów w Wieluniu / Grzegorz Michałowski / PAP

Odegrano hymn Polski i Niemiec.



Minuta ciszy w Wieluniu dla upamiętnienia ofiar bombardowania miasta.



Trwa przekazanie ognia sztafety Biegu Pamięci. W specjalnym biegu bierze udział 30 osób.



W Wieluniu rozległ się dźwięk syren alarmowych.

W wyniku ataku Luftwaffe, rozpoczętego 1 września o godz. 4.40, zginęło ok. 1,2 tys. osób.

Zdjęcie Mieszkańcy Wielunia podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Adam Staskiewicz/ / East News

O 4.40 w mieście rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. Głos zabiorą prezydenci Duda i Steinmeier.

Prezydenci złożą wieńce przy kamieniu upamiętniającym zbombardowanie wieluńskiego Kościoła Farnego. Następnie przejdą z przedstawicielami młodzieży polskiej i niemieckiej po trasie niszczonych w trakcie bombardowania obiektów



Prezydenci Polski i Niemiec przybyli na plac Legionów w Wieluniu.



W Wieluniu rozpoczynają się pierwsze uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmaiera.

Główny punkt obchodów w Wieluniu przewidziany jest na 4.40 na placu Legionów, w pobliżu dawnego szpitala Wszystkich Świętych, na który spadły pierwsze bomby. W mieście rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. Głos zabiorą prezydenci Duda i Steinmeier.