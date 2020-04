Obchody Niedzieli Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach

Pod hasłem "Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach w niedzielę odbędą się główne obchody Święta Miłosierdzia. W tym roku pielgrzymi będą mogli łączyć się z Łagiewnikami tylko poprzez transmisje telewizyjne i internetowe.

Zdjęcie Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach /Beata Zawrzel/REPORTER /

W czasie mszy świętych i nabożeństw w Bazylice Bożego Miłosierdzia będzie mogło przebywać jedynie pięć osób. W związku z tym, jak czytamy w komunikacie rzecznika Sanktuarium Małgorzaty Pabis, przekazanej przez biuro prasowe KEP, w pierwszej kolejności do Bazyliki będą mogły wejść osoby, które miały zamówioną mszę świętą na ten dzień. "W Kaplicy Klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny będzie jedynie możliwość krótkiej modlitwy przy wejściu dla ograniczonej liczby osób" - zaznaczyła w komunikacie Pabis.

Rzecznik Sanktuarium zachęca jednocześnie do tego, by znakiem duchowej łączności dla tych, którzy nie będą mogli przybyć do Łagiewnik, był obrazek z tekstem Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Nawiązując do tegorocznego hasła Niedzieli Miłosierdzia "Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka", rzecznik Sanktuarium podkreśliła, że zostały one zaczerpnięte z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. "Ta modlitwa jest odmawiana w Bazylice Bożego Miłosierdzia na każdej mszy świętej, a w czasie pandemii także podczas Godziny Miłosierdzia" - dodała.

Hasło tegorocznego Święta Miłosierdzia

Rzecznik Sanktuarium przypomniała w komunikacie, że papież Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny (17 sierpnia 2002 r.) zawierzył w łagiewnickim Sanktuarium świat Bożemu Miłosierdziu. "Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi napełniało ich serca nadzieją. Boże, Ojcze Miłosierny, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia" - powiedział wówczas papież.

Rzecznik Sanktuarium podkreśliła, że kiedy wybuchła pandemia koronawirusa "te właśnie słowa odczytaliśmy, jako najwłaściwsze, by błagać Pana Boga o ratunek dla świata. Wybraliśmy je także na hasło tegorocznego Święta Miłosierdzia i umieściliśmy na pamiątkowym obrazku, który - w duchu łączności z Łagiewnikami - wysyłamy do Czcicieli Bożego Miłosierdzia".

Transmisje w mediach

Transmisje z różnych punktów obchodów Święta Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach przeprowadzi TVP1, TVP3, TVP Polonia i TV Trwam. W sobotę 18 kwietnia o godz. 22.25 w pasmie ogólnopolskim TVP 3 będzie transmitowane nabożeństwo Droga Miłosierdzia z Bazyliki.

W niedzielę, 19 kwietnia, o godz. 7.00 w TVP1 - msza święta z Kaplicy Klasztornej, natomiast o godz. 10.00 w TVP1 i TVP POLONIA msza święta z Bazyliki pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. O godz. 15 transmisję Godziny Miłosierdzia będzie można obejrzeć w TV Trwam. Ponadto wszystkie msze i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie milosierdzie.pll. Msze święte z Kaplicy Klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl



Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: "Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników".

W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II ustanowił to święto dla całego Kościoła, mówiąc, że II Niedziela Wielkanocna od tej pory nazywać się będzie "Niedzielą Miłosierdzia Bożego".