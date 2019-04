W piątek o godz. 12.00 na PGE Stadionie Narodowym rozpoczęły się obrady okrągłego stołu edukacyjnego. W obradach bierze udział ponad 60 osób.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell /PAP Zdjęcie Obrady okrągłego stołu /Andrzej Hulimka /FORUM

Głos zabiera przedstawiciel rodziców. Swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania za zaproszenie rodziców do udziału w obradach. "Chciałbym zaproponować, by w jednym z podstolików rozmawiano o roli rodziców w systemie edukacji" - zaapelował.



Reklama

"Przyszedł moment, kiedy trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i wspólnie usiąść do stołu; każda ze stron jest przy tym stole potrzebna" - powiedziała Szydło.



"Obecny system wyczerpał już swoje możliwości" - stwierdziła Szydło.



Głos zabiera Beata Szydło.



"Zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i nauczycieli" - kontynuuje.



Kancelaria Premiera publikuje pierwsze zdjęcia z obrad:



"Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w merytoryczną dyskusję" - dodał Morawiecki.



"Rozmowa o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie musimy ze sobą, my Polacy, przeprowadzić" - kontynuuje.



"Mam nadzieję, że przyczynimy się do wypracowania jak najlepszego rozwiązania dla polskich szkół" - mówi premier. "Dokładanie pieniędzy do pensji będzie miało efekt delawania paliwa do dziurawego baku" - dodał, wskazując, że samymi podwyżkami nie uda się rozwiązać problemów systemowych.



- Klub PO odpowiedział bardzo pozytywnie na nasze zaproszenie - mówi premier. Jak wczoraj informowali politycy PO, nie biorą oni udziału w obradach, krytykując ich aktualną formę. Premier wyraża jednak nadzieję, że politycy opozycji pojawią się na obradach w kolejnych dniach.



Premier wymienia uczestników spotkania. Przypomnijmy, że udziału w obradach odmówiły m.in. ZNP i FZZ.



Głos zabiera premier Morawiecki. "Dziękuję związkowcom za zawieszenie strajku" - rozpoczął przemówienie.



Rozpoczęły się obrady okrągłego stołu.



Dworczyk dopytywany, dlaczego premier Mateusz Morawiecki - wbrew deklaracjom - nie spotkał się z nauczycielami i ich związkami, powiedział: "Pan premier nigdy nie mówił, że weźmie udział w Radzie Dialogu Społecznego".



"Do tanga trzeba dwojga" - tak szef KPRM Michał Dworczyk odpowiedział na pytanie, jak chce doprowadzić do rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, którego przedstawiciele odmówili udziału w piątkowym okrągłym stole ws. oświaty.



Szef kancelarii premiera poinformował, że po szefie rządu głos zabierze wicepremier Beata Szydło i wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha, a sesja plenarna potrwa około 5-6 godzin, po czym nastąpi przerwa, a po wznowieniu rozmowy będą dotyczyły przygotowań do prac w podstolikach.

Obrady okrągłego stołu w sprawie oświaty będą transmitowane, weźmie w nich udział ponad 60 osób; obrady otworzy premier Mateusz Morawiecki - poinformował w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.