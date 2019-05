Obraz Matki Bożej w tęczowej aureoli. Elżbieta P. złożyła zażalenie na zatrzymanie

Do Sądu Rejonowego w Płocku (woj. mazowieckie) wpłynęło zażalenie Elżbiety P. na jej zatrzymanie przez policję w związku z dochodzeniem w sprawie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Na początku maja kobiecie przedstawiono zarzut obrazy uczuć religijnych.

"Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozpoznania zażalenia. Zażalenie wpłynęło wprost do sądu. Został wylosowany sędzia do rozpoznania sprawy. Dalsze czynności to wypożyczenie akt celem rozpoznania zażalenia" - powiedziała PAP rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska. Jak dodała, zażalenie Elżbiety P. wpłynęło do sądu w piątek.

Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika m.in. na koszach na śmieci i na przenośnej toalecie plakatów i nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy.

W sprawie zarzut z art. 196 kodeksu karnego usłyszały dotąd dwie kobiety, mieszkanki Warszawy, w tym na początku maja 51-letnia Elżbieta P. W jej mieszkaniu policja przeprowadziła przeszukanie, a następnie zatrzymała kobietę i po przewiezieniu do komendy w Płocku przesłuchała - podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu, odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutu podejrzana została zwolniona.