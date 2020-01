Poseł Jacek Ozdoba (PiS) zapowiedział, że we wtorek złoży wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie rzeczniczki Lewicy Anny Marii Żukowskiej w związku z jej komentarzem po śmierci sędziego TK Grzegorza Jędręjka. - Wpis posłanki jest skandaliczny - oświadczył poseł.

W niedzielę rzeczniczka Lewicy, posłanka Anna Maria Żukowska skomentowała informację o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka. "To wygląda na Klątwę Dublera" - napisała na Twitterze. Wpis wywołał oburzenie polityków partii rządzącej oraz wiele komentarzy. Pisaliśmy o tym TUTAJ .



Ozdoba poinformował Polską Agencję Prasową, że we wtorek zamierza złożyć do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej wniosek o udzielenie Żukowskiej kary nagany. Ocenił, że wpis posłanki jest "skandaliczny". Podkreślił również, że nie został on usunięty.

"W mojej ocenie przedmiotowa wypowiedź w sposób rażący narusza elementarne zasady etyki poselskiej, poszanowania godności innych osób oraz zasady dbałości o dobre imię Sejmu RP. Niedopuszczalne jest, aby parlamentarzysta mógł w ten sposób odnosić się do śmierci jakiejkolwiek osoby. Zachowanie takie buduje również negatywny wizerunek ogółu posłów w oczach opinii publicznej i dlatego zasługuje na potępienie" - uzasadnił polityk Solidarnej Polski.

"Arogancka, ale również niezgodna z jakimikolwiek faktami"

Według Ozdoby, Żukowska pisząc o "klątwie dublera" odnosiła się "niewątpliwie do statusu części sędziów Trybunału Konstytucyjnego". "Przez część środowiska prawniczego mianem 'dublerów' określane były natomiast osoby, które zostały wybrane przez Prawo i Sprawiedliwość na miejsca sędziów pochodzących z wyboru Platformy Obywatelskiej, od których Prezydent RP Andrzej Duda celowo nie odebrał przysięgi" - wyjaśnił.

Ozdoba wskazał, że "dublerem" nazywano prof. Lecha Morawskiego oraz prof. Henryka Ciocha, którzy zmarli w 2017 r. "Prof. Grzegorz Jędrejek nie był tak określany, ponieważ zastąpił w Trybunale Konstytucyjnym prof. Andrzeja Wróbla, który został wybrany w 2011 r., jeszcze przed wybuchem tzw. kryzysu nominacyjnego w tej instytucji" - zauważył. Ozdoba stwierdził, iż w tym kontekście wypowiedź Żukowskiej jest nie tylko arogancka, ale również niezgodna z jakimikolwiek faktami.

"Stanowi to dodatkowy wyraz braku szacunku do osoby zmarłej i jego rodziny, ale również zaświadcza o zupełnym zignorowaniu podstawowych zasad rzetelności przez posłankę Żukowską" - ocenił.

Stwierdził również, że Żukowska powinna złożyć kondolencje rodzinie i oddać cześć zmarłemu. Jak dodał, śmierć Jędrejka nie powinna być powodem do wprowadzania elementów sporu politycznego, naruszenia dóbr osobistych, czy czynienia żartów. "Przyzwoity człowiek nie żartuje sobie z czyjejś śmierci, szanuje drugiego człowieka, nawet jeśli się z nim nie zgadza" - ocenił poseł.

Śmierć Grzegorza Jędrejka

Grzegorz Jędrejek zmarł w niedzielę. W lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK; ślubowanie złożył 27 lutego 2017 r. W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.