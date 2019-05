"Wczorajsze wystąpienie przedstawiciela Liberte na #UW oceniam bardzo krytycznie" napisał Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin napisał do rektora UW list w sprawie wystąpienia redaktora naczelnego "Liberte" Leszka Jażdżewskiego, który przemawiał w piątek w Auditorium Maximum UW przed wykładem Donalda Tuska i zaatakował polski Kościół.

Zdjęcie Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, redaktor naczelny "Liberte" Leszek Jażdżewski i prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz /Rafał Guz /PAP

Leszek Jażdżewski, występując przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, mówił m.in., że "Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

Reklama

"Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody" - mówił Jażdżewski.

Wyraził też pogląd, że "dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków". "Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry" - powiedział.

Odpowiedź rektora UW

Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego na pisał na Twitterze: "Wczorajsze wystąpienie przedstawiciela Liberte na #UW oceniam bardzo krytycznie"

Dodał także, że "taka retoryka jest niezgodna z Misją Uniwersytetu, rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać.

Pismo ministra Gowina

Wcześniej wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin napisał do rektora UW pismo ws. wystąpienia redaktora naczelnego "Liberte" Leszka Jażdżewskiego.



"Szanowny Panie Rektorze, nie widziałem i nie widzę nic niewłaściwego w fakcie, że wystąpienie ważnego polityka europejskiego, jakim jest Donald Tusk, miało miejsce w sali uniwersyteckiej. Ale czy Pan Rektor naprawdę nie znajduje nic niewłaściwego w tym, że w murach Uniwersytetu Warszawskiego Kościół porównywany jest do świni tarzającej się w błocie?" - pyta Gowin.

"Nie chodzi przy tym o to, że przedmiotem ataku był Kościół katolicki. Moje pytanie byłoby równie zasadne, gdyby rzecz dotyczyła wspólnoty żydowskiej, islamskiej, buddyjskiej czy np. stowarzyszenia ateistów albo ruchu ekologicznego" - pisze dalej minister.

"W imię obrony etosu akademickiego czuję się zobowiązany do przekazania Panu mojego stanowczego przekonania, że brak reakcji ze strony władz uczelni na obrażanie którejś z grup współtworzących polską wspólnotę aksjologiczną stanowi ciemną kartę w historii Uniwersytetu Warszawskiego" - ocenia Gowin.



Treść listu wicepremiera do rektora UW udostępnił na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.



Komentarz Kosiniaka-Kamysza

W sobotę do wystąpienia Jażdżewskiego odniósł się też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nie ma naszej zgody na obrażanie wspólnoty (Kościoła). Będziemy tego bronić niezależnie od tego, jakich wykładów słuchamy i na jakiej sali. Każdy ma prawo głosić swoje poglądy, ale nie przeciwko drugiemu człowiekowi" - powiedział lider ludowców na konwencji KE w Białymstoku.