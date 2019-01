I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf odebrała we wtorek w siedzibie SN statuetkę "Stojący w imię zasad". Organizatorem wydarzenia był Ruch Obywateli RP.

Jak poinformował w komunikacie zespół prasowy SN, przewodniczący Ruchu Obywatele RP Paweł Kasprzak przekazując statuetkę prof. Gersdorf podkreślił, że "wyróżnienie to jest skierowane do wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych sędziów, prokuratorów, adwokatów, którzy stoją na straży niezawisłości sądów".

"Oczywistym jest, i ja to tak rozumiem, że jest to nagroda dla wszystkich sędziów, którzy się narażają i narażać będą, ale którzy dbają o dobro wspólne, o naszą ojczyznę i o to, żeby ona stała na takim podziale władz, jaki jest zapisany w konstytucji" - powiedziała prezes Gersdorf odbierając statuetkę.

Jak przekazano, statuetką uhonorowano także Beatę Katkowską, która "samotnie protestowała przed sądem w Gryficach". "To wyróżnienie dla wszystkich ludzi w różnych częściach kraju, którzy bezimiennie i z ogromną determinacją bronią najwyższych wartości zarówno dla ludzi, jak i obywateli" - głosiło uzasadnienie tego wyróżnienia.