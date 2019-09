We wrześniu pracę Andrzeja Dudy dobrze ocenia 62 proc. badanych, źle 28 proc. Notowania prezydenta pozostają stabilne w porównaniu z sierpniem. Pogorszyły się oceny Sejmu: 50 proc. badanych jest niezadowolonych z pracy posłów a 34 proc. ocenia ją dobrze - wynika z sondażu CBOS.

Zdjęcie Oceny prezydenta Andrzeja Dudy są stabilne /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

Wrześniowe notowania głowy państwa są zbliżone do sierpniowych. Obecnie prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 62 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca).

Niezadowolenie z niej wyraża 28 proc., (o 2 punkty proc. mniej niż w sierpniu). 10 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt proc.).

Ocena pracy posłów i senatorów

We wrześniu pracę posłów pozytywnie oceniło 34 proc. badanych, od sierpnia odsetek pozytywnych ocen pracy posłów zmalał o 3 punkty proc. Co drugi ankietowany - 50 proc. - jest niezadowolony z pracy posłów (wzrost od sierpnia o 4 punkty proc.). 16 proc. nie ma zdania w tej kwestii (spadek o 1 punkt proc.).

Opinie o Senacie pozostają stabilne. Tak jak w sierpniu działalność izby wyższej parlamentu chwali 34 proc. respondentów, a 41 proc. ocenia ją negatywnie (wzrost o 1 punkt proc.). Zdania na temat pracy senatorów nie wyraziło 25 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.).

Ocena pracy wojska i CBA

Oceny funkcjonowania wojska są minimalnie lepsze niż w marcu bieżącego roku, kiedy ostatnio CBOS badał opinie Polaków na ten temat. Dobrze wypowiada się o wojsku 74 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), natomiast 7 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty proc.). O 2 punkty proc., z 17 proc. do 19 proc., wzrósł odsetek osób niezdecydowanych co do oceny wojska.

O działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozytywnie wypowiedziało się we wrześniu 45 proc. badanych (od marca spadek o 2 punkty proc.), a negatywnie 16 proc. (wzrost o 3 punkty proc.). Odsetek niezdecydowanych zmalał z 40 do 39 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 12-19 września 2019 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.