Od poniedziałku, 1 czerwca, renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury będą mogli zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Artyom Geodakyan\TASS /Getty Images

Renta lub tzw. wcześniejsza emerytura są zmniejszane, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wynosi 3732,10 zł brutto.

Reklama

Świadczenie jest zawieszane, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6931 zł. Z kolei renta socjalna jest zawieszana po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści, m.in. osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.