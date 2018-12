W niedzielę wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pojawią się nowe połączenia, niektóre zostaną wzmocnione przez dodatkowe pociągi. Nadal na wielu szlakach prowadzone będą prace remontowe, co oznacza utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Zdjęcie Od jutra nowy rozkład na kolei /Przemyslaw Ziemacki /East News

Największy dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity zapowiada, że na najbardziej uczęszczanych trasach pojawi się więcej pociągów.

Dotyczy to relacji z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia.

Z Warszawy do Krakowa w ciągu jednego dnia pojedzie 12 pociągów, a nie jak obecnie - dziewięć. Ze stolicy do Trójmiasta pojedzie 14 składów. Teraz jeździ 12. Liczba połączeń zwiększy się także na trasie Warszawa - Poznań.



Na kilku trasach pojawi się nowy tabor. Chodzi m.in. o relacje Szczecin - Białystok przez Trójmiasto i Olsztyn.

Prezes PKP Intercity przyznał, że wagony, które teraz wożą pasażerów, są już wysłużone. Dlatego od nowego rozkładu będą cyklicznie wprowadzone nowe składy.



Prezes zapowiedział też nowe, międzynarodowe połączenie o nazwie Night Jet. Połączy ono Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Część trasy będzie przebiegać przez terytorium Polski i Czech. Trasy niektórych, krajowych pociągów zostaną wydłużone. Chodzi m.in. o dwa pociągi - "Słowacki" i "Karkonosze", których trasy zostaną wydłużone do Szklarskiej Poręby. Pojawią się również dodatkowe połączenia w czasie ferii zimowych i letnich wakacji.



Od kilku lat prowadzone są remonty na kilku ważnych szlakach kolejowych. Jak mówi Mirosław Skubiszyński z Polskich Linii Kolejowych, pasażerowie nadal będą musieli się liczyć z utrudnieniami na tych odcinkach. Chodzi o trasy z Warszawy do Białegostoku, Lublina i Poznania. Prace remontowe będą też prowadzone na odcinku z Krakowa do Zakopanego. Jednak w czasie ferii i wakacji ruch na tej trasie zostanie czasowo przywrócony.



Lokalne utrudnienia dotyczą m.in. największego samorządowego przewoźnika - Kolei Mazowieckich. Remont linii radomskiej i lubelskiej spowodował konieczność ograniczenia liczby kursujących pociągów, wytyczenia objazdów, a także organizacji zastępczej komunikacji autobusowej.



Wiceprezes spółki Dariusz Grajda zapowiada jednak, że przewoźnik planuje otwarcie nowych tras. Nowy, popołudniowy pociąg zacznie kursować między Warszawą a Skierniewicami. Dodatkowe składy będą też kursować na trasie z Warszawy do Łukowa i Łowicza oraz ze stolicy do Wyszkowa.



Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał przez rok, jednak z powodu remontów i prac modernizacyjnych, co kilka miesięcy będą wprowadzane korekty do rozkładu. Pełna wersja rozkładu jest dostępna na stronach internetowych przewoźników, na portalu pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych oraz na dworcach.