Polskie Radio i dziennik "Rzeczpospolita" ujawniły kolejny list do byłego prezydenta Lecha Wałęsy, wysłany przez generałów Czesława Kiszczaka i Floriana Siwickiego. Korespondencja miała być reakcją na jedną z wypowiedzi Lecha Wałęsy w telewizji, w której sugerował, że masakra w kopalni "Wujek" została zaplanowana przez komunistyczne władze już na początku stanu wojennego.

Zdjęcie Były prezydent Lech Wałęsa /Rafal Oleksiewicz /Reporter

W 2004 r. w telewizji wyemitowany został odcinek programu "Z Wałęsą na rybach". Mowa była w nim m.in. o wydarzeniach z 1981 r. Były prezydent miał w wywiadzie powiedzieć, że po internowaniu, "ale jeszcze przed wydarzeniami z kopalni 'Wujek'", dzwonili do niego generałowie. Jeden z nich miał mówić, że "kilku musi zginąć, żeby zastraszyć (naród)".

Według jednego z autorów publikacji, Wiktora Świetlika, redaktora naczelnego radiowej Trójki, ta wypowiedź "nie spodobała się generałom".



"Wyrażają wątpliwości, co do tego, że tak mogło być. Właśnie dlatego powstał ten list. Dla Kiszczaka to bardzo ważny moment procesu związanego ze śmiercią górników kopalni Wujek" - powiedział Wiktor Świetlik. W liście generałowie mieli również poprosić Lecha Wałęsę o "ujawnienie nazwisk" osób, które zapowiadały krwawą interwencję w kopalni Wujek.



Szkic listu

Autorzy publikacji opisują też inny dokument, szkic listu Czesława Kiszczaka do Lecha Wałęsy. Nie został wysłany, ma za to zawierać więcej treści.

W ujawnionym tekście czytamy: "Pierwsze dni stanu wojennego spędził Pan w dobrze urządzonej i zaopatrzonej willi MSW. Odwiedzali Pana biskupi i księża, a także wysocy przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, (...) czy oficerowie Służby Bezpieczeństwa". Czesław Kiszczak zaznacza, że nie kontaktował się z Wałęsą w tamtym czasie żaden generał milicji ani Wojska Polskiego.

W szkicu wspomniane mają być również rozmowy Lecha Wałęsy z Wojciechem Jaruzelskim - przed stanem wojennym, w czasie obrad Okrągłego Stołu i w latach 90., w których przywódca Solidarności miał nigdy nie wspominać o telefonie od generałów.



Korespondencji jest więcej

Listy zostały znalezione w archiwach Instytutu Hoovera w Stanford. Redaktor naczelny Trójki zapowiada, że ujawnionych ma zostać jeszcze więcej dokumentów, związanych z polską historią.



"To dokumenty dotyczące nie tylko Czesława Kiszczaka i historii najnowszej, ale też chociażby drugiej wojny światowej, pomocy niesionej Żydom przez Polaków, związane ze Szmulem Zygielbojmem czy rządem londyńskim" - mówi Wiktor Świetlik.



Nagranie odcinka programu "Z Wałęsą na rybach" obecnie nie jest dostępne, miało zostać wypożyczone z TVP Gdańsk i nie wrócić. Autorzy publikacji przekonują, że prosili Lecha Wałęsę o komentarz w sprawie ujawnionego dziś listu Czesława Kiszczaka i Floriana Siwickiego, ale nie otrzymali odpowiedzi.



Kilka dni temu Polskieradio24.pl i "Rzeczpospolita" opisywały list, który Czesław Kiszczak wysłał do Lecha Wałęsy w 1993 r. w związku z krytycznymi wobec generała wypowiedziami prezydenckiego ministra, profesora Lecha Falandysza.