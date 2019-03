Odnaleziono zaginioną 3-letnią Amelkę i jej matkę

Policja odnalazła 3-letnią Amelkę i jej 25-letnią matkę, które zostały uprowadzone w czwartek sprzed jednego z bloków w Białymstoku - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Kobieta i dziecko są bezpieczne w rękach policji. - Zostały odnalezione w Ostrołęce, zatrzymane zostały dwie osoby podejrzewane o udział w uprowadzeniu - przekazał z kolei zastępca szefa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń.

Zdjęcie Akcja poszukiwania 3-latki i jej matki /Artur Reszko /PAP

"Właśnie otrzymałem potwierdzenie, że zatrzymano dwóch prawdopodobnych sprawców, czyli ojca dziecka i jeszcze druga osobę" - powiedział wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.



"To dobra wiadomość, sprzed kilku minut. Jeżeli chodzi o siły i środki to nie czas o nich mówić, ale w mojej ocenie siły i środki, które zostały zastosowane były właściwe i adekwatne do sytuacji" - powiedział Jarosław Zieliński.



Dodał, że policja od pierwszych chwil, od uzyskania informacji "robiła wszystko, żeby skutecznie znaleźć sprawców, odzyskać osoby uprowadzone, a następnie ukarać tych, którzy dokonali tego czynu".



Reklama

"Policja zakładała hipotezę, że jest to porwanie rodzicielskie. Wszystko wskazuje na to, że to było porwanie rodzicielskie" - powiedział na antenie TVP Info Jarosław Zieliński.



"Amelka i jej mama są już dzięki nam całe i zdrowe pod naszą opieka" - poinformowała policja.

Samochód zauważyła mieszkanka Ostrołęki

"Kobieta i jej córka są całe i zdrowe, przebadał je lekarz, który nie stwierdził żadnych obrażeń" - powiedział prok. Sawoń. Jak zaznaczył, przy poszukiwaniach zadziałał Child Alert.



"Mieszkanka okolic Ostrołęki zauważyła bowiem samochód osobowy, którym poruszał się poszukiwany mężczyzna z żoną i córką, i zawiadomiła policję. Doszło do zatrzymania; wspólnik tego mężczyzny został zatrzymany w innym miejscu, na granicy województw podlaskiego i mazowieckiego" - mówił.





Poszukiwania

Do uprowadzenia 3-latki i jej matki doszło w czwartek po godz. 10 na białostockim osiedlu. Dwaj mężczyźni, używając siły, wciągnęli je do samochodu i odjechali. Świadkiem była babcia kobiety. To ona zawiadomiła policję.





Poszukiwania trwały ponad dobę. Do uprowadzenia doszło w czwartek przed południem sprzed bloku na jednym z białostockich osiedli. Jak podawała policja, dwaj sprawcy siłą wepchnęli je do samochodu i odjechali; kilkaset metrów dalej ciemnoniebieskiego citroena porzucili.

W związku z zaginięciem dziecka w czwartek po południu ogłoszony został Child Alert, opublikowany był również wizerunek jego matki, a w piątek rano policja opublikowała również zdjęcia ojca dziecka, który w Łomży wypożyczył samochód użyty do uprowadzenia.

Śledztwo w sprawie uprowadzenia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. "Zatrzymani zostaną niezwłocznie przewiezieni do prokuratury, gdzie będą wykonywane z nimi czynności procesowe, polegające na przedstawieniu zarzutów pozbawienia wolności i uprowadzenia małoletniej" - powiedział prok. Sawoń. Nie przesądził, czy stanie się to jeszcze w piątek wieczorem, czy w sobotę.