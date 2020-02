Odtajniono rozmowę Lecha Wałęsy i Billa Clintona z 1993 roku

Amerykański ośrodek badawczy Centrum Wilsona ujawnił zapis rozmowy Lecha Wałęsy i Billa Clintona, do której doszło w Białym Domu 21 kwietnia 1993 r. - informuje Onet.

Zdjęcie Spotkanie prezydenta Lecha Wałęsy z prezydentem USA Billem Clintonem w Białym Domu, 21 kwietnia 1993 r. /AP Photo/J. Scott Applewhite /East News

Spotkanie prezydentów Polski i USA odbyło się 21 kwietnia 1993 r. o godz. 14.00 czasu lokalnego (w Polsce była godz. 20), w Gabinecie Owalnym. Lech Wałęsa przebywał wówczas z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z otwarciem Muzeum Holocaustu.



"Jeśli Rosja ponownie przyjmie agresywną politykę zagraniczną, ta agresja zostanie skierowana przeciwko Ukrainie i Polsce. Potrzebujemy Ameryki, by temu zapobiegła" - ostrzegał Wałęsa w trakcie rozmowy.



"Polska nie może pozostać bezbronna, potrzebujemy ochrony amerykańskiego muskułu" - mówił podczas spotkania z amerykańskim przywódcą.



Wałęsa apelował też do Clintona, by Zachód wspomógł reformy polityczne i ekonomiczne w Rosji, ale tak, "by Rosja nie była ani za bardzo biedna, ani za bardzo bogata, bo bardzo biedna Rosja i bardzo bogata Rosja są niebezpieczne".