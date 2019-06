Odwołania posła w trakcie kadencji? Pomysł Kukiza

Decyzję ws. formuły startu w jesiennych wyborach Kukiz'15 podejmie do końca czerwca - powiedział PAP lider ruchu Paweł Kukiz. Dodał, że wciąż trwają rozmowy z podmiotami, które mogłyby poprzeć wspólną deklarację ideową.

W rozmowie z PAP Kukiz podkreślił, że jego ugrupowanie "do końca czerwca na pewno podejmie decyzję ws. formuły startu w jesiennych wyborach". Dopytywany, do jakiego ugrupowania jest najbliżej Kukiz'15, odpowiedział, że najbliżej jest im do tych wszystkich, którzy są przekonani do konieczności zmian prowadzących do państwa obywatelskiego.

Państwo obywatelskie - zdaniem lidera Kukiz'15 - miałoby zapewnić zmiany systemowe. Jak dodał, gdyby liderzy ugrupowań, z którymi rozmawia, zadeklarowali, że są za wprowadzeniem mechanizmów, które zwiększyłyby udział obywatela w życiu publicznym, to mógłby z nimi podpisać wspólną deklarację i wówczas rozmawiać o ewentualnych wspólnych listach wyborczych.

Kukiz chce odwoływać posłów

Deklaracja, o której mówi lider Kukiz'15, zakłada m.in. umożliwienie kandydowania w wyborach do Sejmu obywatelom startującym indywidualnie, a nie z list partyjnych; obligatoryjne dla władz wyniki referendów krajowych i lokalnych; możliwość odwołania posła w trakcie kadencji; wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości równowartości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia czy wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju.

"Podstawową sprawą, z którą przyszedłem do polityki, jest umożliwienie obywatelom indywidualnego startu do Sejmu i dopóki to nie będzie zrealizowane, to Polska ustrojowo będzie szła w przepaść" - ocenił Kukiz.

Zaznaczył, że rozmowy o formule startu będą się też toczyć podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia Kukiz'15, które zaplanowane jest na przełom czerwca i lipca. "Na pewno będę się w tych sprawach konsultował ze stowarzyszeniem" - zapowiedział.