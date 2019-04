Po godz. 9 przy Rondzie Dmowskiego rozpoczęła się Ogólnopolska Manifestacja dla Szkoły organizowana przez Komitet Strajkowy przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie. Protestujący przemaszerują przed siedzibę Sejmu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zdjęcie Ogolnopolska Manifestacji dla Szkoły - marsz dla wszystkich osób pracujących w polskich szkolach /Mateusz Grochocki /East News

Na trasie przemarszu mogą być utrudnienia w ruchu.



Organizatorzy zapowiadają, że podczas demonstracji swoje postulaty dotyczące edukacji przedstawią przedstawiciele różnych środowisk, m.in. nauczyciele, rodzice, uczniowie, reprezentanci ZNP i artyści.

W zapowiedzi wydarzenia wskazywano, że uczestnicy będą postulować m.in. "odchudzenie" podstawy programowej, zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela, godne warunki pracy oraz dofinansowanie samorządowej oświaty. Protestujący zapewniają, że są otwarci na dialog o przyszłości szkolnictwa w Polsce.

"Niech zamknięte szkoły otworzą ludziom oczy"

Uczestnicy demonstracji niosą transparenty z hasłami: "Bez szacunku i pieniędzy edukacja tonie w nędzy", "Nauczyciel czy obsługa - wszyscy myślimy o długach", "Niech zamknięte szkoły otworzą ludziom oczy". Wielu protestujących trzyma też tabliczki z nazwami szkół, w których pracują.

Od 8 kwietnia tego roku trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

Co rząd proponuje nauczycielom?

Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-proc. podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy.

W czwartek strona rządowa zaproponowała także podwyżkę płac od przyszłego roku dla nauczycieli dyplomowanych średnio o 250 zł, połączoną z podniesieniem pensum o 90 min. tygodniowo. Jak mówiła wicepremier Beata Szydło, program ten byłby rozłożony w ciągu 2 bądź 3 lat.

Czego chcą strajkujący?

FZZ i ZNP odrzuciły przedstawioną przez rząd propozycję. Pozostali niezmiennie przy postulowanej wcześniej 30-proc. podwyżce płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. Zaproponowali jednak - co było nowym elementem w negocjacjach - wdrożenie jej w trzech kolejnych terminach. Przedstawiony przez nich kalendarz wypłat obejmował zrealizowaną w styczniu tego roku podwyżkę w wysokości 5 proc. wynagrodzenia oraz zapowiedziany wcześniej przez rząd na 1 września wzrost płac o 9,6 proc. Kolejne 5-proc. podwyżki miałaby - według propozycji ZNP i FZZ - wchodzić w życie z początkiem października, listopada i grudnia.

W piątek 26 kwietnia na Stadionie PGE Narodowym ma się odbyć "okrągły stół" w sprawie oświaty. Premier Mateusz Morawiecki do udziału w nim zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję.

Gdańsk: Manifestacja poparcia dla strajkujących nauczycieli 1 6 Manifestacja "Łańcuch Światła z Wykrzyknikiem!", będąca wyrazem solidarność z protestującymi nauczycielami oraz pracownikami oświaty Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 6