​Blisko 200 policjantów bez skutku poszukiwało w piątek (10 lipca) przez kilka godzin mężczyzny i pumy w Ogrodzieńcu w powiecie zawierciańskim. Zwierzę miało trafić do zoo, ale właściciel uciekł z nim do lasu.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Policja wciąż próbuje ustalić, gdzie przebywa mężczyzna. Wczoraj poszukiwana były prowadzone w terenie, w którym przeważały lasy i pola. Do akcji włączono śmigłowiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz drony.

Reklama

W piątek pracownicy poznańskiego zoo - zgodnie z postanowieniem sądu - chcieli odebrać zwierzę mężczyźnie. On się jednak na to nie zgodził i uciekł z pumą do lasu.

Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że mężczyzna miał przy sobie niebezpieczne narzędzie, prawdopodobnie nóż. Według nieoficjalnych doniesień, to weteran, który brał udział w misji w Afganistanie.

Anna Kropaczek