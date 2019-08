Ojciec Paweł Gużyński został ukarany trzytygodniową pokutą za wypowiedzi na temat abpa Marka Jędraszewskiego. O pokucie poinformował prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki.

O. Paweł Gużyński

Przypomnijmy, że o. Gużyńskiego oburzyły słowa abpa Jędraszewskiego na temat "tęczowej zarazy". Gużyński nawoływał wiernych, by domagali się dymisji metropolity krakowskiego.

"W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę" - czytamy w oświadczeniu o. Kozackiego.

"Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych. Proszę o uszanowanie tego czasu ciszy, który ma być wypełniony modlitwą" - zaapelował prowincjał dominikanów.

"Jednocześnie oświadczam, że ostatnie wypowiedzi ojca Pawła były jego osobistą inicjatywą. Jako dominikanie we wszystkich naszych działaniach chcemy pozostać wierni dwóm zasadom jednocześnie: bronić potrzebujących oraz czynić to w jedności z Kościołem" - zakończył o. Kozacki.

Przypomnijmy, że w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego abp Jędraszewski powiedział: "Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa".