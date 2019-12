Ojciec Rydzyk zabłądził i nie dojechał na mszę w Bydgoszczy

Wszystko było zaplanowane jak w zegarku. W sobotę urodziny Radia Maryja w Toruniu, w niedzielę - w Bydgoszczy. Jednak na tę drugą uroczystość nie dotarł na czas dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk. Dlatego łączył się z wiernymi jedynie… telefonicznie.

Jak tłumaczył potem, nie chciał wchodzić na mszę spóźniony. "To przecież wstyd" - mówił.

Na początku nic nie zapowiadało takiego zamieszania. Dyrektor Radia Maryja został nawet wymieniony wśród uczestników tradycyjnego nabożeństwa, które z racji urodzin radia jest odprawiane nie tylko w Toruniu, ale również w katedrze w Bydgoszczy. Dopiero po chwili okazało się, że o. Rydzyk jednak nie dotarł.

Znaleziono więc inny sposób na jego "obecność" z wiernymi. Szef Radia Maryja przemawiał do wiernych telefonicznie.

- Przepraszam, że nie ma mnie, ale... byłem w Bydgoszczy. I błądziłem. Kręciliśmy się w kółko, gdzieś tam... Najgorsze, kochani, to że nawet nie ma porządnego oznakowania. Nie wiem, czy Bydgoszczy nie stać na oznakowanie, żeby pokazać drogę do katedry? Co się to porobiło? Boże mój - tłumaczył się ojciec Rydzyk. - U nas w Toruniu to wszystko widać. Nawet żeśmy się policji pytali. Tłumaczyli nam, ale niestety, jak msza święta zaczyna się i ileś już trwa, trudno, żeby wchodzić - mówił duchowny.

I zachęcał władze miasta do reakcji: - Niechżeż oni coś tam zrobią. My tu mamy takiego prezydenta, że jest gospodarz. Dobry i życzliwy jest.

Te słowa spotkały się z kolei z odpowiedzią biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. "Drogi ojcze Tadeuszu! Ja bardzo serdecznie dziękuję, że ojciec tak się upomina o nas i o naszą katedrę. Dziś sytuacja jest taka, że przekazaliśmy całą sprawę w ręce władzy i dopóki nie zapadną ostateczne decyzje, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać".

W czym jest zatem problem? Jak się okazuje, ruch w centrum Bydgoszczy został ograniczony po ostatnim remoncie rynku, a katedra znajduje się właśnie w tym rejonie. Władze tłumaczyły to zwiększeniem bezpieczeństwa, a także atrakcyjności turystycznej centrum miasta.