Okradali turystów modlących się w kościele

Para z Warszawy przez ostatnie kilka miesięcy okradała turystów modlących się w kościołach. W sumie łupem złodziei padło ponad 26 tys. zł. Teraz grozi im do 5 lat więzienia - poinformowała w czwartek w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

"33-letnia Sylwia L. i 26-letni Michał B. upodobali sobie kościoły na Krakowskim Przedmieściu wiedząc, że tam właśnie każdego dnia można spotkać wielu turystów z Polski i zagranicy. Zatrzymani wykorzystywali moment zadumy i modlitwy swoich ofiar, kradnąc wtedy pozostawione bez opieki torebki" - napisała stołeczna policja w komunikacie.

Łupem Sylwii L. i Michała B. padły portfele, karty płatnicze i gotówka, które znajdowały się w skradzionych torebkach. Za pomocą kart płatniczych realizowane były zakupy w różnych sklepach.

33-letnia Sylwia L. i 26-letni Michał B. przez ostatnie kilka miesięcy dokonali w sumie 28 przestępstw na kwotę ponad 26 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w środę, kobieta w czwartek. Za kradzieże grozi im do 5 lat więzienia.

"Prosimy wszystkie osoby, które zostały okradzione w opisany sposób i we wskazanych miejscach, a do tej pory nie złożyły zawiadomienia w tej sprawie, o zgłoszenie się do policjantów w siedzibie jednostki KRP Warszawa I, przy ulicy Wilczej 21" - zaapelowała policja w komunikacie.