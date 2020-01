Uczestnicy zorganizowanego przez PSL okrągłego stołu ws. wymiaru sprawiedliwości przyjęli we wtorek dezyderat, w którym wyrazili potrzebę zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Powołali też dwa zespoły eksperckie mające pracować nad rozwiązaniami postulowanej reformy sądownictwa.

Zdjęcie Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, były poseł PSL Józef Zych podczas posiedzenia "okrągłego stołu" ws. wymiaru sprawiedliwości / Marcin Obara /PAP

W obradach "okrągłego stołu" uczestniczyli przedstawiciele klubów sejmowych: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz'15 oraz Konfederacji, a także przedstawiciele środowisk prawniczych i stowarzyszeń osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. W obradach nie wzięli udziału przedstawiciele PiS i rządu.

Co postanowiono?

W podpisanym przez uczestników "okrągłego stołu" dezyderacie podkreślono, że konieczne jest przeprowadzenie zmian w wymiarze sprawiedliwości po to, by polskie sądy działały bez zwłoki, a "Polacy idący do sądów nie mieli wątpliwości, że idą do nich po sprawiedliwość".

Ponadto podkreślono, że państwo prawne "nie oznacza państwa prawników", tylko państwo, w którym każdy obywatel ma dostęp do niezależnego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. W dezyderacie zapisano też, że sądy nie są własnością "partii politycznych, lobby, czy osób" i mają one służyć wszystkim Polakom "bez względu na zasobność portfela", czy poglądy polityczne.

W dezyderacie zapowiedziano także, że "okrągły stół" jest początkiem drogi wypracowania konsensusu dotyczącego "prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości".

Powołano zespoły eksperckie

Uczestnicy spotkania powołali też dwa zespoły eksperckie, które mają pracować na rzecz tej reformy. Są to: zespół ekspercki ds. bieżących wydarzeń w wymiarze sprawiedliwości, m.in. Krajowej Rady Sadownictwa, Sądu Najwyższego, ustroju sądów powszechnych oraz zespół ekspercki ds. uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. Według posła PSL, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który prowadził wtorkowe obrady, zespół ten ma też zajmować się udziałem czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzeniem instytucji sędziego pokoju, zmianami w procedurach i nadzorem nad sądami.

Zgorzelski zaprosił też przedstawicieli wydziałów prawa polskich uczelni, ekspertów - konstytucjonalistów oraz przedstawicieli organizacji społecznych do opracowania i przedstawienia rozwiązań w tych zespołach eksperckich. Do wypracowania rozwiązań mających unowocześnić wymiar sprawiedliwości w Polsce zaproszono również przedstawicieli zawodów prawniczych: stowarzyszeń sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i innych.