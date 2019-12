Dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie - sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski - złożyło w środę rezygnację z zajmowanych funkcji - ustaliła PAP.

Zdj. ilustracyjne

Dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie - Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski - złożyło rezygnację w środę rano. Sędziowie zrezygnowali ze swoich funkcji w trakcie kadencji, ich rezygnację - zgodnie z przepisami - musi teraz zatwierdzić minister sprawiedliwości.

Oboje sędziowie w swoich decyzjach powołali się na art. 27 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że wiceprezes sądu może sam złożyć rezygnację ze stanowiska w trakcie kadencji.

Informacje o rezygnacji wiceprezesów sądu rejonowego w Olsztynie potwierdził prezes tego sądu - Maciej Nawacki. "W mojej ocenie oboje nie chcieli uczestniczyć w nagonce, jaka się teraz odbywa na mnie. Nie dziwię im się" - powiedział Nawacki. Pytany, czy takie powody rezygnacji podali sędziowie Szczepańska i Krygielski w rozmowie z nim, sędzia Nawacki powiedział, że nie ujawni treści rozmowy między nim, a jego zastępcami dotyczącej powodów ich rezygnacji z urzędu.

Zapytany, czy sam myśli o rezygnacji, sędzia Nawacki odpowiedział, że nie.

Sędzia Krygielski o powodach swojej decyzji

Sędzia Krzysztof Krygielski potwierdził, że jego decyzja ma związek z poniedziałkowymi uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego, w których sędziowie wzywali do rezygnacji z funkcji prezesa sądu Macieja Nawackiego.

"Obowiązujące przepisy nie wymagają ode mnie wskazania przyczyn rezygnacji ze stanowiska i tych przyczyn nie wskazałem. Uważam, że jako sędzia, powinienem się wypowiadać wobec mediów w takich formach, jakie ustawa przewiduje i tutaj wskażę na uchwałę sprzed dwóch dni Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego. Ja byłem członkiem tego zgromadzenia, głosowałem nad tymi uchwałami. Głosowanie jest tajne, nie jest ujawnione kto, jak głosował, ale proszę spojrzeć na proporcje przyjęcia tych uchwał. W ten sposób, trochę uchylając się od odpowiedzi, chcę odpowiedzieć na pytanie o powody mojej rezygnacji" - powiedział sędzia Krzysztof Krygielski.

Sędzia Anna Szczepańska, która w środę także złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, odmówiła podania powodów swojej decyzji.

W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło trzy uchwały, z których pierwsza wzywała m.in. do przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna i wzywała do rezygnacji ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie - Macieja Nawackiego. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 77 osób, nikt nie był przeciw, 3 sędziów wstrzymało się od głosu.