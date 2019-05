Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, posłowie Nowoczesnej mają przejść do klubu PO-KO, a jeszcze przed październikowymi wyborami parlamentarnymi partia ma zostać postawiona w stan likwidacji.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna /Piotr Molecki /East News

Liderzy Nowoczesnej chcą, by ugrupowanie połączyło się z Platformą Obywatelską - ustalili nieoficjalnie dziennikarze Onetu w trzech niezależnych źródłach. Katarzyna Lubnauer nie potwierdza na razie tych doniesień.



Do zamknięcia klubu parlamentarnego miałoby dojść na początku czerwca. Członkowie Nowoczesnej natomiast zasililiby klub PO-KO.

W zamian liderzy mieliby otrzymać dobre miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Całkowita likwidacja partii nastąpiłaby w sierpniu.



Kluczowe decyzje o tym, czy Nowoczesna zupełnie zniknie z Sejmu, mogą zostać podjęte w poniedziałek, kiedy zbiera się zarząd partii.

- Najbardziej tego chcą liderzy i osoby, które są w parlamencie. Większość struktur jest sceptyczna do pomysłu połączenia z PO. Nasi działacze nie po to poszli w politykę, by należeć do PO - mówi Onetowi osoba z władz Nowoczesnej.



Sama przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer nie potwierdza tych doniesień.

- Nie, dziś nie ma postanowienia o łączeniu klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej. Oba ugrupowania działają niezależnie - przekonuje. - Natomiast owszem, prowadzimy obecnie rozmowy na temat zacieśnienia naszej współpracy z Platformą, która jest naszym naturalnym koalicjantem, o odtworzeniu Koalicji Obywatelskiej, która dobrze działała w wyborach samorządowych - tłumaczy Lubnauer.

Planów wchłonięcia Nowoczesnej przez PO nie potwierdza też rzecznik Platformy Jan Grabiec.



- Żadnych ustaleń o łączeniu klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej na razie nie ma. Nic mi przynajmniej o tym nie wiadomo - odpowiada Grabiec.