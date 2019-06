Anita Czerwińska ma zostać rzeczniczką partii i klubu sejmowego PiS, a Radosław Fogiel jej zastępcą - dowiedział się portal polityka.pl

Wyznaczenie nowego rzecznika partii było konieczne, ponieważ Beata Mazurek, która pełniła tę funkcję dostała się do europarlamentu.

Jak informuje polityka.pl zastąpi ją posłanka Anita Czerwińska. Partia wraca też do dawnej formuły, że rzecznik będzie miał swojego zastępcę. Na tę funkcję wybrano Radosława Fogla, bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego.



Anita Czerwińska (rocznik 1970) skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, do PiS trafiła dzięki działalności w warszawskim klubie "Gazety Polskiej" i organizacji miesięcznic smoleńskich. To ona od 2010 r. zgłaszała do warszawskiego ratusza zgromadzenie pod Pałacem Prezydenckim, które po zmianie prawa przez PiS stało się zgromadzeniem cyklicznym. Jarosław Kaczyński mówił o niej podczas jednej z rocznic: "Bez niej nie byłoby tu miesięcznic".

Radosław Fogiel (rocznik 1982) ukończy Katolickie Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, a potem socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Już na studiach zaczął pracować w centrali PiS przy Nowogrodzkiej.



Kiedy w 2005 r. PiS wygrał wybory, Fogiel nie zdobył mandatu. W 2014 r. został radnym sejmiku mazowieckiego piątej kadencji. Także w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. dostał się do sejmiku.Kiedy Paweł Szefernaker odszedł z Nowogrodzkiej na zastępcę Joachima Brudzińskiego do MSWiA, Fogiel stał się głównym kreatorem kampanii w internecie.