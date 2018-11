Opolskie: Wyroki dla członków szajki rozbójniczej

Na kary od czterech do pięciu lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Opolu trzech mężczyzn oskarżonych o dokonanie serii napadów na salony gier i sklep spożywczy. Wyrok nie jest prawomocny.

Według aktu oskarżenia działający w grupie Sebastian D., Michał W. i Andrzej A. wiosną tego roku napadli na dwa salony gier i sklep spożywczy. Przestępcy brali wszystko, co uznali za wartościowe - gotówkę, telefony, dyski i piwo.

Do pierwszego napadu doszło w salonie gier w Zdzieszowicach. Napastnicy weszli do obiektu, a następnie zastraszyli pracownicę i łomem wyrwali z jednego z automatów kasetkę z nieustaloną kwotą pieniędzy. Na koniec zabrali dwa telefony komórkowe i rejestrator wideo, by utrudnić ustalenie ich tożsamości.

Kilka dni później ta sama grupa odwiedziła salon gier w Kędzierzynie-Koźlu. Po obezwładnieniu obsługi gazem łzawiącym bandyci ukradli ponad trzy tysiące złotych i dysk z zapisem monitoringu. Do ostatniego zdarzenia objętego aktem oskarżenia doszło w jednym ze sklepów w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie próbowali ukraść piwo. Kiedy sprzedawczyni przyłapała ich na kradzieży, mężczyźni użyli gazu łzawiącego, a następnie próbowali zastraszyć ją butelką i zabrać telefon komórkowy. Kobiecie udało się uciec, a napastnicy kilka dni później trafili w ręce policji.

Sebastian D. i Michał W. zostali skazani na cztery lata więzienia. Działający w warunkach recydywy Andrzej A. ma spędzić w więzieniu pięć lat.