Opolskie: Zmiany w brzeskim PSL. Starosta z PiS może stracić funkcję

Po dwunastu latach pełnienia funkcji starosta powiatu brzeskiego Maciej Stefański (PiS) może stracić funkcję. Jak informuje Jacek Niesłuchowski z brzeskiej Koalicji Obywatelskiej, dzięki porozumieniu KO z PSL i radnym Kukiz'15 dojdzie do zmiany starosty.

Zdjęcie Maciej Stefański rządził powiatem brzeskim przez ostatnie dwanaście lat; zdj. ilustracyjne /Marek Konrad /Reporter

W tegorocznych wyborach PiS zdobyło osiem mandatów w radzie powiatu. Siedmiu radnych ma KO, trzech - PSL, Kukiz'15 - dwóch i jednego Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej.

Maciej Stefański (PiS) rządził powiatem brzeskim przez ostatnie dwanaście lat. Cztery lata temu w powiecie zawarto koalicję PiS z PSL, w wyniku której funkcje w zarządzie powiatu podzielono między członków tych ugrupowań. Jeszcze dwa tygodnie temu regionalny pełnomocnik PiS do spraw wyborów samorządowych, poseł Bartłomiej Stawiarski, wskazywał na powiaty brzeski i namysłowski jako przykłady możliwości tworzenia koalicji tych dwóch ugrupowań.

Sytuacja zmieniła się we wtorek, kiedy powiatowy lider Koalicji Obywatelskiej Jacek Niesłuchowski zamieścił na swoim profilu społecznościowym informację o utworzeniu w powiecie nowej koalicji, w skład której weszli radni KO, PSL i jeden z dwóch radnych Kukiz'15.

"Podpisanie przez radnych Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz' 15 umowy koalicyjnej na rzecz rozwoju Powiat Brzeski to początek nowej jakości i odpowiedzialnego zarządzania w naszym powiecie. Radni koalicji z kandydatem na starostę brzeskiego Jackiem Monkiewiczem, postawili przed sobą konkretne cele, które zamierzają wspólnie realizować dla dobra naszego powiatu. Wiele wskazuje, że dołączą do nich jeszcze inni radni, którzy mają podobną wizję jego rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że to początek końca pewnej ery i już wkrótce lepsza zmiana dla Powiatu Brzeskiego stanie się faktem" - napisał Niesłuchowski.

Po zmianie frontu przez ludowców, nowa koalicja będzie miała 11 głosów w 21 osobowej radzie powiatu.