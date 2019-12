Ministerstwo Zdrowia opublikowało liczącą 422 pozycję listę leków zagrożonych brakiem dostępności. Znajdują się na niej m.in. niektóre insuliny, paski do glukometrów, zawiesiny do nebulizacji, czy leki stosowane przez pacjentów cierpiących na schizofrenię.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia /Wojtek Laski/East News /East News

Najnowsze obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce zawiera 422 pozycje. Preparaty z tej listy nie mogą być wywożone za granicę.

Insuliny, paski do glukometrów, zawiesiny do nebulizacji

Pacjenci mogą mieć problem z dostępem do niektórych insulin, m.in. Abasaglar, Actrapid Penfill, Apidra, Gensulin N, Mixtard, Insuman, Humalog i Humulin N. Na liście są też paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi: Abra, Accu-Chek Active, Accu-Chek Instant i Accu-Chek Performa.

W wykazie są także zawiesiny do nebulizacji Pulmicort i aerozole inhalacyjne Berodual oraz leki przeciwzakrzepowe: Clexane, Fragmin i Xarelto. Znalazły się na niej też m.in. roztwory do skórnych prób punktowych: Alyostal i alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL.

Na liście opublikowanej przez MZ są też krople do oczu Combigan i roztwór do wstrzykiwań Neulasta, stosowany u niektórych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej.

Żywność specjalnego przeznaczenia i preparaty dla dzieci

W aptekach może brakować również niektórych środków stosowanych w leczeniu chorób dróg oddechowych, np. Spiriva.

Problem może być też z dostępnością do środków stosowanych u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej. Na liście są m.in. Bebilon pepti 2 DHA, Infatrini Peptisorb, Neocate Junior (o smaku neutralnym), Neocate LCP, Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG i Nutramigen PURAMINO.

W wykazie zamieszczono leki Zypadhera i Rispolept, stosowane przez pacjentów ze schizofrenią, oraz lek Anafranil o działaniu przeciwdepresyjnym. Zagrożony brakiem dostępności jest też lek Concerta stosowany m.in. w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Na liście umieszczane są te leki, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie. Informacje o brakach zgłaszają wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni głównemu inspektorowi, a ten informuje o tym ministra zdrowia. Minister o brakach leków informuje w obwieszczeniu. Lista jest jednym z narzędzi, które ma ograniczyć problem niekontrolowanego wywozu leków z Polski.