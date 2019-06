W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenia premiera i ministrów za 2018 r. Ile zarabiają i co posiadają członkowie rządu? Kto ma najwięcej na koncie?

Premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki posiada imponujący majątek. Na koncie ma 5 380 000 zł. W oświadczeniu zadeklarował także zadeklarował uprawnienia do akcji banku Santander w liczbie 3857, uprawnienia do akcji banku Santander określono kwotowo w wysokości do 350 000 zł.



Morawiecki posiada dom o powierzchni 150 m kw położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi, mieszkanie o powierzchni 72,4 m kw wraz z meblami i sprzętem o wartości ok. 1 mln zł, dom o powierzchni około 100 m kw na działce o powierzchni ok. 3100 m kw, w tym dokupionej współwłasności działki.



Jeśli chodzi o mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł, premier wymienił: zabudowę kuchenną o wartości ok. 60 000 zł oraz meble o łącznej wartości ok 195 000 zł.



Morawiecki zadeklarował także posiadanie 50 proc. własności szeregówki o powierzchni 180 m kw położonej na działce ok. 400 m kw, działki rolnej o powierzchni ok. 2 ha.





Wicepremier Beata Szydło

Wicepremier ds. społecznych Beata Szydło ma 16 360, 80 zł oraz 80,60 zł euro oszczędności. W jej funduszach znajduje się też 38 030,00 zł.



W 2018 r. z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Premiera Szydło zarobiła 185 187,52 zł.



Była premier posiada dom o powierzchni 246 metrów kwadratowych i użytki zielone o powierzchni 1,1189 ha. W oświadczeniu umieściła też samochód SsangYong Korando o wartości 45 tys. zł, który stanowi własność męża.



Wicepremier Jarosław Gowin

Wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zgromadził na koncie 95 000 tys. zł (wspólnota majątkowa).



Z tytułu zatrudnienia w rządzie zarobił 195 000,62 zł.



Gowin jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni ok. 98 metrów kwadratowych oraz mieszkania o powierzchni 40 metrów kwadratowych.



Wicepremier Piotr Gliński

Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w 2018 r. zarobił 179 957, 88 zł z tytułu pracy w Kancelarii Premiera.



Wicepremier ma ok. 122 tys. złotych i 1000 dolarów oszczędności.



Gliński jest współwłaścicielem (wraz z siostrą) domu o powierzchni 400 metrów kwadratowych, oraz właścicielem mieszkania (wraz z żoną) o powierzchni 58 metrów kwadratowych. Posiada też działkę rolną (1,27 ha). Posiada także obraz Edwarda Dwurnika warty ok. 20 tys. zł, oraz wraz z żoną dwa samochody: Toyotę Avensis z 2008 r. wartą ok. 15 tys. zł oraz Toyotę Yaris z 2011 r. wartą ok. 12 tys. zł.