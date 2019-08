W środę po południu na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano wykaz lotów Ewy Kopacz, gdy pełniła funkcję premiera.

Zdjęcie Ewa Kopacz /Jan Bielecki /East News

Wykaz zawiera 47 pozycji. Przy części z nich odnotowano loty na kilku odcinkach.

Pierwszy lot jest datowany na 6 października 2014 r., a ostatni - na 23 października 2015 r.

Tylko raz w wykazie lotów pojawia się wojskowy samolot CASA, którym Ewa Kopacz podróżowała na trasie Warszawa - Katowice - Warszawa. Przy pięciu pozycjach wskazano na loty śmigłowcem W-3 Sokół, a reszta przelotów odbywała się na pokładzie samolotu Embraer.

Ewa Kopacz była premierem od 22 września 2014 r. do 16 listopada 2015 r.

Pełny wykaz lotów Ewy Kopacz można zobaczyć TUTAJ .



We wtorek wieczorem na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło . Wcześniej, w piątek, opublikowano również wykaz przelotów premiera Mateusza Morawieckiego .

Afera samolotowa

Przypomnijmy, że pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. W ubiegły poniedziałek Kuchciński, przepraszając za to, informował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Politycy PO-KO domagali się, by Kuchciński przedstawił szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Złożyli też wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu, nad którym Sejm miał debatować w miniony piątek. Tego dnia Kuchciński złożył jednak rezygnację, a Sejm na nowego marszałka wybrał byłą szefową MSWiA Elżbietę Witek.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.