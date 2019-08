Na stronie Kancelarii Premiera opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło z czasów pełnienia przez nią funkcji premiera. Jak poinformowano, wykaz sporządzono na podstawie dokumentów dostępnych w Kancelarii.

Wykaz zawiera 164 pozycje. Przy części z nich odnotowano loty na kilku odcinkach.

Przy pierwszym locie widnieje data 29-30 listopada 2015 r., a przy ostatnim - 10 grudnia 2017 r.

Przy 73 pozycjach wskazano na loty wojskowym samolotem CASA, 16 - śmigłowcem W-3 Sokół, a 75 - samolotem Embraer. W jednym przypadku był to przelot czarterowy Boeingiem 737 - na trasie Warszawa - Ułan Bator w Mongolii - Warszawa.

Szydło była premierem od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r., natomiast funkcję wicepremiera pełniła od 11 grudnia 2017 r. do 4 czerwca 2019 r., kiedy to przyjęła mandat europosłanki z ramienia PiS.

Pełny wykaz lotów Beaty Szydło można zobaczyć TUTAJ .

Loty marszałka Kuchcińskiego

Beata Szydło sama poprosiła o opublikowanie informacji na temat jej lotów. Ma to związek z ujawnieniem przez media lotów rządowymi samolotami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wraz z rodziną na Podkarpacie, gdzie Kuchciński mieszka. W piątek marszałek Sejmu złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

W piątek na stronie KPRM został też opublikowany wykaz lotów premiera Mateusza Morawieckiego.

Zmiany w instrukcji HEAD

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział również założenia projektu ustawy w sprawie lotów służbowych najważniejszych osób w państwie, wśród których znalazło się m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD oraz zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach. Do prac nad projektem zostali zaproszeni szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych lub ich przedstawiciele.

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa.

W środę Prokuratora Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwa postępowanie sprawdzające w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami marszałka Marka Kuchcińskiego.