Orzeczenie TSUE. Izba Dyscyplinarna SN kieruje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne w sprawie możliwości stosowania przez unijny trybunał środków tymczasowych dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej - poinformował w piątek Polską Agencję Prasową rzecznik tej izby, Piotr Falkowski.

Zdjęcie Rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotr Falkowski /Jakub Kaminski/East News /East News

Jak przekazał rzecznik Izby Dyscyplinarnej, izba skierowała do TK pytanie prawne, rozpatrując w czwartek, 9 kwietnia, wniosek o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

"Przedmiotem przedstawionego pytania jest ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej" - poinformował Falkowski.

Postanowienie TSUE

Pytanie zostało skierowane po postanowieniu wydanym przez TSUE w środę, 8 kwietnia. Trybunał unijny postanowił zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Natomiast w czwartek, 9 kwietnia, do natychmiastowego powstrzymania się od rozpatrywania wszelkich spraw wezwała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego I prezes tego sądu Małgorzata Gersdorf.

Do wezwania Małgorzaty Gersdorf odniósł się w piątek, 10 kwietnia, w oświadczeniu prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski. Jak podkreślił, przyjął to wezwanie "z niepokojem, wynikającym z troski o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Zdaniem Przesławskiego, postanowienie TSUE "nie podważa w żaden sposób struktury organizacyjnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ani statusu orzekających w niej sędziów Sądu Najwyższego, a sporny zakres dotyczy jedynie postępowań dyscyplinarnych sędziów".