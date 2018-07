Oskarżeni za nieprzekazywanie akt wojskowych do IPN

Prokuratura oskarżyła byłego dyrektora Departamentu Kadr MON i byłego dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Zarzuca im uchylanie się od przekazywania archiwalnych dokumentów do IPN.

Akr oskarżenia skierował prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Były dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej Oddziałowej gen. dyw. Andrzej W.(dziś w stanie spoczynku) i dr Czesław Ż. mają odpowiadać przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie.

"Oskarżonym zarzucono uchylanie się w okresie od dnia 15 maja 2012 roku do dnia 4 stycznia 2016 roku od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy" - poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Chodzi o dokumenty archiwalne, wytworzone przez byłe wojskowe organy bezpieczeństwa państwa.

Oskarżonym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.