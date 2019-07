- Nie ma pan mandatu do wypowiadania się w tej kwestii - odpowiedział Piotr Duda sekretarzowi generalnemu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, który wezwał do zablokowania wyboru kandydata PiS na przewodniczącego Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE.

List Piotra Dudy do Luki Visentiniego opublikował w czwartek na swojej stronie Tysol.pl. To odpowiedź na listy, jakie Visentini wysłał do organizacji zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W jej imieniu wzywa w nich do zablokowania wyboru kandydata PiS na przewodniczącego Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego.

"Grozi nam poważne ryzyko, że przedstawiciel PiS (partii w Polsce) z frakcji ECR w PE zostanie wybrany przewodniczącym Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE. Uprzejmie proszę, abyście jak najszybciej skontaktowali się z posłami do PE z waszego kraju, aby podkreślić głęboką troskę ruchu związkowego z powodu tej negatywnej możliwości i potrzebę natychmiastowego działania, aby uniknąć takiego wyniku" - napisał 2 lipca w liście do organizacji członkowskich i członków Komitetu Wykonawczego EKZZ Visentini.

W odpowiedzi Piotr Duda napisał: "Póki co jesteśmy organizacją demokratyczną i nie ma pan mandatu do wypowiadania się w tej kwestii". "NSZZ 'Solidarność' jako członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych uznaje za niedopuszczalne, aby bez konsultacji z naszą organizacją sekretarz generalny w imieniu Komitetu Wykonawczego wzywał organizacje zrzeszone w EKZZ do działań przeciwko wyborowi kandydata z Polski na funkcję przewodniczącego komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Tym bardziej że w sprawie takiego wystąpienia w Komitecie nie odbyło się żadne głosowanie" - napisał Duda.

"Póki co jesteśmy organizacją demokratyczną"

Przewodniczący Solidarności przypomniał, że nie ma formalnego stanowiska EKZZ w tej sprawie, jak również nie odbyło się jakiekolwiek głosowanie. "Zwracam panu uwagę, że nie ma żadnego formalnego stanowiska EKZZ w tej sprawie, aby mógł pan występować w jego imieniu. Póki co jesteśmy organizacją demokratyczną, a takim postępowaniem odebrano nam możliwość wypowiedzenia się i zgłoszenia np. zdania odrębnego" - napisał Duda.

Zdaniem Dudy "ewentualny wybór Elżbiety Rafalskiej na funkcję przewodniczącego Komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest z punktu widzenia europejskich pracowników i europejskich związków zawodowych bardzo dobrym i pożądanym wyborem. To dzięki byłej minister rodziny, pracy i polityki społecznej "wielkie programy społeczne zostały przeprowadzone z sukcesem, przyczyniając się do znaczącej poprawy sytuacji pracowników i polskich rodzin w wielu dziedzinach naszego życia" - napisał szef Solidarności.

Rządy PiS "to z punktu widzenia polskich pracowników najlepszy okres polityki społecznej i pracowniczej w ostatnich kilkunastu latach" - dodał.

Wybór przewodniczącego komisji, gdzie kandydatem ECR na to stanowisko nominowany jest europarlamentarzysta z PiS odbędzie się 10 lipca. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation - ETUC) powstała w 1973 r. W jej skład z Polski wchodzą trzy centrale związkowe: OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Skupia około 45 mln osób pracujących w 90 związkach zawodowych w 38 krajach.