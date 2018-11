Ostry list do Brudzińskiego. "Wytrzymałość policjantów się wyczerpała"

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów opublikował list wysłany przez przewodniczącego zarządu Rafała Jankowskiego do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. "Kierując się dobrem wszystkich Policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych Rodaków, apeluję do Pana o natychmiastowe spotkanie. Obserwując rozwój bieżącej sytuacji, nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na pozorowany dialog i brak woli spełnienia postulatów NSZZ Policjantów" - napisał Jankowski.

Zdjęcie Policjanci protestują /Krzysztof Kaniewski /Reporter

"Nikt nie ma też wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała" - ocenił w liście do Brudzińskiego Jankowski. Jak wyjaśnił, "swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice".

Reklama

"Przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy. Po trzech latach oczekiwania nadzieja przemieniła się w potężne rozczarowanie" - czytamy w liście.

Jak ocenił Jankowski, uposażenia policjantów są "upokarzająco niskie", a zapowiadane reformy nie zostały zrealizowane. Według niego również Program Modernizacji nie zmienił materialnej sytuacji policjantów i obciążeń, z którymi się zmagają.

"Obawiam się więc, że jeżeli w najbliższych dniach nasze środowisko nie uzyska jednoznacznej gwarancji na spełnienie naszych postulatów, w słuszność których przecież sam Pan nie wątpi, sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej. W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wzywam Pana Ministra do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów" - zaapelował Jankowski. Jak podkreślił, może stawić się w każdym miejscu i o każdej porze.

Minister Joachim Brudziński odniósl się w piatek do sytuacji policjantów na Twitterze.