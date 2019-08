Mam świadomość, że liczba lotów była duża, ale wynikała z modelu pracy, jaki przyjąłem - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński w oświadczeniu dla mediów. Przyznał, że w jednym przypadku z maszyny skorzystała jego żona. "Samolot i tak musiał wrócić na swoje lotnisko macierzyste"- tłumaczył. Marszałek przeprosił osoby, które poczuły się urażone. Wbrew spekulacjom, nie podał się jednak do dymisji.

W odczytanym oświadczeniu marszałek tłumaczył, że duża liczba spotkań i uroczystości, w których brał udział, bierze się z jego dużej aktywności na zajmowanym stanowisku.

Przypomniał także, że wpłacił 15 tys. zł na cele charytatywne.



Przyznał, że w jednym przypadku z maszyny skorzystała jego żona. Jak mówił - on sam wracał wtedy z Warszawy do Rzeszowa, a jego żona udała się do stolicy. Jak tłumaczył marszałek - "samolot i tak musiał wrócić na swoje lotnisko macierzyste".

Dodał, że za ten lot dokonał wpłaty 28 tys. zł na fundusz modernizacji Sił Zbrojnych.

- Pragnę wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przeprosić. Jednocześnie chciałbym zdecydowanie stwierdzić, że działałem zgodnie z prawem -powiedział w oświadczeniu Kuchciński. Wbrew spekulacjom, nie podał się jednak do dymisji.



Wcześniej, dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka zapowiedział, że w poniedziałek na stronie internetowej Sejmu zostaną opublikowane wszystkie informacje związane z połączeniami marszałka Sejmu w tej kadencji. "Będzie to kompletna, szczegółowa informacja" - powiedział Grzegrzółka.

Rodzinne loty

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po doniesieniach dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka oraz 10 tys. zł na Caritas Polska w zamian za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.



Sprawę zaczęli jednak badać politycy opozycji, którzy dotarli do dokumentów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wynika z nich, że od marca 2018 r. do połowy lipca 2019 r. Kancelaria Sejmu zamówiła 109 lotów dla marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - ujawnił TVN24.

Marek Kuchciński latał gulfstreamem, casą i śmigłowcem Sokół, przeważnie na trasie Warszawa-Rzeszów - czytamy.

Reakcje polityków

Kwestia lotów Kuchcińskiego jest od kilku dni krytykowana przez polityków PO, którzy chcą, by marszałek Sejmu przedstawił szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Zdaniem posłów PO decyzja o wpłaceniu 15 tys. zł na cele charytatywne jest niewystarczająca. Klub parlamentarny PO-KO złożył wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że podjął działania ws. uregulowania przepisów dotyczących lotów służbowych. "Marszałek Marek Kuchciński wykonał gest, którego oczekiwaliśmy od niego, czyli wpłacił 15 tys. zł na cele charytatywne. Natomiast jeśli chodzi o całość problemu, to uważamy, że trzeba się liczyć z oczekiwaniami społecznymi i w związku z tym zwróciłem się do ministra obrony i szefa Kancelarii Premiera, bo tutaj mogę działać tylko jako szef partii, ale poproszę o to także prezydenta, żeby zwrócił się do szefa swojej kancelarii, aby odpowiednie przepisy regulujące te sprawy zostały stworzone" - powiedział prezes PiS.

Następnie szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o dokonaniu zmian w zarządzeniu dot. podróży rządowym samolotem, która zakłada, że rodziny osób transportowanych rządowym samolotem przebywające na jego pokładzie w innej formule niż w składzie oficjalnej delegacji będą ponosiły koszty podróży.