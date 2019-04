"Dziękuję prezydentowi za to, że stara się pomagać i patronować w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w sporze z nauczycielami" - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do propozycji Andrzeja Dudy, by okrągły stół w sprawie oświaty odbył się w Belwederze.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki w Chicago / Radek Pietruszka /PAP

Prezydent poinformował we wtorek w Kole (Wielkopolska), że spotkał się z szefową Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias i zgodził się z jej propozycją, by okrągły stół w sprawie oświaty odbył się w "formule rozszerzonej RDS". Zadeklarował, że jest gotów udostępnić na te obrady Belweder.

Premier, który we wtorek rozpoczął wizytę w USA, był pytany na konferencji prasowej w Chicago, czy ta propozycja była z nim konsultowana.

"Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że stara się również pomagać, patronować w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w tym sporze" - powiedział premier. Dodał, że rozmawiał z Andrzejem Dudą kilka razy na ten temat. Szef rządu podkreślił, że wie, iż prezydentowi zależy na tym, by rozwiązać spór z nauczycielami i że Andrzejowi Dudzie "spodobała się też idea okrągłego stołu, czyli debaty ogólnonarodowej na temat edukacji".

Mateusz Morawiecki dziękował także tym spośród nauczycieli, którzy przyczynili się do tego, że egzaminy gimnazjalne oraz te w szkołach podstawowych odbyły się bez przeszkód.

"Mam ogromną prośbę również do tych, którzy jeszcze wahają się w związku z nadchodzącymi maturami, w kwestii dopuszczenia do matur, by odłożyli te wątpliwości na bok, bo nie można tutaj igrać z możliwością zdawania matur. To jest tak ważny moment w życiu każdego młodego człowieka, że chciałbym, by matury przebiegały tak spokojnie, lub jeszcze bardziej spokojnie niż egzaminy gimnazjalne czy w szkołach podstawowych" - podkreślił szef rządu.