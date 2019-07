Wody w wyrobisku pożwirowym w Oświęcimiu są silnie zanieczyszczone. Hydroekolodzy znaleźli w nich aż 16 pierwiastków chemicznych, m.in. fenole, dwutlenek azotu, bor, arsen i siarczany - pisze "Gazeta Krakowska". Świadczy to o poważnym zanieczyszczeniu, które spłynie całą Wisłą - ostrzega dziennik.

Występowanie pierwiastków chemicznych zostało wykazane w raporcie przygotowanym dla Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Według ekspertów prawdopodobnym źródłem zanieczyszczeń są m.in. różnego rodzaju odpady produkowane przez pobliskie spółki.

Hydroekolodzy zainteresowali się sprawą po doniesieniach "Gazety Krakowskiej" i obserwacji oświęcimskich ekologów.

"Żwirowisko jest tak bardzo pilnowane w dzień i noc, że nie można tam wejść i pobrać próbek. Mają chyba coś do ukrycia" - powiedział "Gazecie Krakowskiej" prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu Piotr Rymarowicz.



Naukowcom udało się jednak wejść na teren i pobrać próbki.



Skutki dla zdrowia

Zdaniem ekspertów, przekroczenie wartości niektórych pierwiastków może mieć poważne skutki zdrowotne.



Autorzy raportu chcą, by w rejonie terenów pożwirowych powstała zintegrowana sieć monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Miałoby to pomóc w ustaleniu, co dokładnie je zanieczyszcza.



Jak pisze "Gazeta Krakowska", Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zaczęło się zajmować tym i innymi wyrobiskami, jednak potrzeba zainteresowania innych instytucji państwowych.