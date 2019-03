Pracownik jednej z warszawskich firm znalazł w przesyłce kurierskiej dostarczonej do przedsiębiorstwa... ponad metrowego żywego pytona tygrysiego jasnoskórego. Ekopatrol warszawskiej Straży Miejskiej bezpiecznie odłowił gada i przetransportował go do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Zdjęcie Zdj. z miejsca zdarzenia /Ekopatrol/Straż Miejska /



W czwartek około godz. 12 Ekopatrol straży miejskiej otrzymał informację o wężu znalezionym w jednej z firm na ulicy Annopol w Warszawie. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Okazało się, że pracownik przedsiębiorstwa odebrał przesyłkę kurierską, a gdy ją otworzył znalazł w środku kartonu... ponad metrowego pytona tygrysiego.

"Pracownik fili tej firmy wysłał przesyłkę do drugiego pracownika, ale niechcący odebrała ją inna zatrudniona tam osoba" - powiedział PAP Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Z uwagi na podejrzenie, że mogło dojść do nielegalnej dystrybucji zwierząt egzotycznych oraz ze względu na niewłaściwy sposób transportu żywego zwierzęcia, na miejsce wezwano policję i właściwy adresat przesyłki został zatrzymany.

"Mężczyzna przyznał, że jego kolega z Siedlec nadał mu paczką węża. Odbiorca paczki, do którego wąż miał trafić, został przesłuchany na komisariacie" - poinformowała podkom. Paulina Onyszko z biura prasowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Dodała też, że będzie w tej sprawie prowadzone dochodzenie przez Wydział Przestępczości Gospodarczej i Korupcji na Pradze-Północ.

Ekopatrol bezpiecznie odłowił gada i przetransportował go do warszawskiego oddziału CITES. Specjaliści stwierdzili, że jest to pyton tygrysi jasnoskóry.

Dorosły pyton tygrysi jasnoskóry ma silne i masywne ciało o obwodzie większym niż udo dorosłego mężczyzny i potrafi stwarzać zagrożenie dla życia człowieka. Zamieszkuje wschód Pakistanu, Indie, Nepal i Cejlon (Sri Lanka).

Zdjęcie Zdj. z miejsca zdarzenia / Ekopatrol/Straż Miejska /