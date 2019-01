- Dajcie mi chwilkę czasu - powiedział w sobotę Jerzy Owsiak po pogrzebie prezydenta Gdańska. Był pytany o możliwość powrotu do kierowania WOŚP. Podkreślił, że słucha apeli w tej sprawie. Dzięki, że w ogóle jesteście obok nas, to nam bardzo pomaga - dodał.

Zdjęcie Jerzy Owsiak w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie odprawiona zostanie msza pogrzebowa za prezydenta miasta Pawła Adamowicza / Adam Warżawa /PAP

Jerzy Owsiak złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po tym, jak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został śmiertelnie raniony nożem podczas niedzielnego finału WOŚP.

W sobotę Owsiak uczestniczył w pogrzebie prezydenta, który został pochowany w gdańskiej Bazylice Mariackiej.

Pytany przez TVN24 o apele, by wrócił do kierowania fundacją, Owsiak odparł: "Słucham ich przez cały czas, jeszcze dajcie mi trochę czasu". "Bo to jest naprawdę egzamin dla wszystkich taki niezwykle ważny" - dodał.

Dopytywany, czy w tej sprawie "nie mówi nie", Owsiak podkreślił, że wciąż pracuje dla fundacji. "Jeszcze dajcie mi chwilkę czasu. Ale dzięki wam, że w ogóle jesteście obok nas, to nam dużo bardzo pomaga" - podkreślił.

O to, by nie rezygnował z kierownictwa WOŚP, apelowało do Owsiaka wiele osób, w tym żona zamordowanego prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz.

W niedzielę wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., Do zdarzenia doszło na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.