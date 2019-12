Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej powiedział Polakom, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, zamordowany w 1984 roku "oddał życie z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolności i godności".

Zdjęcie Papież Franciszek / ALESSANDRO DI MEO /PAP/EPA

Na audiencji na placu Świętego Piotra obecni byli polscy organizatorzy i uczestnicy konferencji poświęconej księdzu Popiełuszce, która odbyła się we wtorek na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. Otwarta została tam też wystawa o polskim błogosławionym. Do Rzymu przyjechali z tej okazji członkowie rodziny kapelana Solidarności.

"Pozdrawiam szczególnie organizatorów i uczestników konferencji poświęconej księdzu Popiełuszce, jaka miała miejsce na Uniwersytecie Urbaniana, na rozpoczęcie wystawy jemu poświęconej"- powiedział papież zwracając się do Polaków obecnych na audiencji generalnej.



"Dziękuję wam za podtrzymywanie pamięci tego gorliwego kapłana i męczennika, który barbarzyńsko zamordowany przez służby komunistyczne, oddał życie z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolności i godności" - dodał.

Franciszek przypomniał, że w niedzielę w Polsce przypada XX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. "Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu braterskiej miłości" - podkreślił papież.