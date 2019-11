Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą gościli u Klaudii i Szymona Marców, rodziców sześcioraczków, które w maju tego roku przyszły na świat w 29. tygodniu ciąży. Wizytę zorganizowano z okazji obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Wcześniaka.

Zdjęcie Para prezydencka odwiedziła rodziców sześcioraczków z okazji Światowego Dnia Wcześniaka /Kancelaria Prezydenta /

Sześcioraczki Zosię, Kaję, Malwinę, Nelę, Tymona i Filipa para prezydencka odwiedziła w sobotę.

"Mama i tata sześcioraczków oraz starszego Oliwiera opowiedzieli Parze Prezydenckiej o swojej codzienności, oswajaniu się z nową rolą, wzruszających momentach i nadziejach na przyszłość. Jak przeważająca część wcześniaków, noworodki wymagają rehabilitacji, jednak są coraz większe i silniejsze. Każde z nich ma inną osobowość i temperament, a urok niezwykłego rodzeństwa tysiące internautów obserwują na Instagramie, gdzie mama maluchów publikuje ich zdjęcia" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

W dniu porodu, 20 maja, noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g. Ostatnie z dzieci zostało wypisane ze szpitala dwa miesiące temu. Sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko - raz na 4,7 mld ciąż na świecie. W Polsce jest to pierwszy taki przypadek.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, w trakcie spotkania z parą prezydencką rodzice sześcioraczków wskazywali, że opieka nad tyloma pociechami wymaga dobrej organizacji i logistyki, a każdy dzień jest nową przygodą.

Ideą Światowego Dnia Wcześniaka jest zwracanie uwagi społeczeństwa na wcześniactwo i wiążące się z nim rozległe konsekwencje dla samych maluchów, ale też ich rodzin. Wyrazem solidarności z przedwcześnie urodzonymi dziećmi na całym świecie jest podświetlanie ważnych budynków na fioletowo. Wieczorem iluminacja rozbłyśnie także na Pałacu Prezydenckim.