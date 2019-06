Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożył wszystkim tatom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Ojca. Niech duma z rodzicielstwa, satysfakcja z wychowania dzieci i radość z chwil spędzanych w gronie rodziny będą dla Panów źródłem siły i wytrwałości - napisała para prezydencka.

Zdjęcie Para prezydencka Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda /Grzegorz Jakubowski/KPRP /

"Drodzy Ojcowie, z okazji Dnia Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Tatom. Niech duma z rodzicielstwa, satysfakcja z wychowania dzieci i radość z chwil spędzanych w gronie rodziny będą dla Panów źródłem siły i wytrwałości" - napisał prezydent i pierwsza dama w życzeniach zamieszczonych w niedzielę na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.



Podkreślili, że trudno przecenić rolę, jaką odgrywa ojciec w życiu dziecka. "To ktoś, na kim zawsze można polegać, komu można powierzyć swoje sekrety, komu zawsze można zaufać i poprosić o radę. Tato to wzór postępowania i ostoja w trudnych chwilach, przyjaciel i pierwszy nauczyciel, towarzysz dziecięcych zabaw i nieocenione wsparcie w dorosłym życiu. To wielki życiowy autorytet, a zarazem ktoś, kto zawsze gotów jest okazać zrozumienie" - czytamy w życzeniach pary prezydenckiej.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda napisali, że w trudnej roli ojca potrzebna jest życiowa mądrość, cierpliwość i poświęcenie.

"Dlatego z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim Tatom spełnienia marzeń, uśmiechu i dni pełnych miłości. Dziękujemy również za trud obywatelskiego i patriotycznego wychowania młodych Polaków. To dzięki przykładowi ojców zachowujemy naszą tożsamość i przywiązanie do Ojczyzny" - podkreśliła para prezydencka.

"Raz jeszcze życzymy wszystkim Ojcom, zarówno tym, którzy dopiero przygodę z ojcostwem zaczynają, jak i tym, którzy doczekali się już wnuków i prawnuków, wszystkiego najlepszego" - napisał prezydent wraz z małżonką.

Międzynarodowy Dzień Ojca ma już ponad sto lat. Święto zainicjowane zostało przez Sonorę Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Po raz pierwszy obchodzone było w USA 19 czerwca 1910 roku. Ale pomysł obiegł cały świat.