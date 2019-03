Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu partii buraczków tartych marki "Zaczarowany Ogród". W produkcie mogło bowiem znaleźć się szkło.

Zdjęcie Zdj.ilustracyjne /Wojciech Olszanka /East News

GIS wydał w tej sprawie ostrzeżenie publiczne. Chodzi o partię buraczków tartych o smaku łagodnym "Zaczarowany Ogród", wyprodukowanej przez Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego UNISŁAW w Unisławiu. Buraczki były sprzedawane w sieci POLOmarket.

Numer partii produkcyjnej to 11.2020 B 20118. Mają datę ważności do listopada przyszłego roku.

Partię zdecydowano się wycofać po skardze klienta, który w jednym ze słoików z buraczkami znalazł szkło. Zakład produkcyjny - jak informuje GIS - nie był w stanie zagwarantować, że w pozostałych opakowaniach partii produktu nie znajduje się szkło.

W sklepach należących do sieci POLOmarket umieszczona została informacja o wycofaniu produktu z obrotu. Klienci mogą go zwracać w każdym sklepie należącym do sieci, niezależnie gdzie został kupiony. Nie trzeba mieć paragonu.